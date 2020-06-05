В сочинском парке зацвели редкие орхидеи

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5 июня 2020, 17:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мои года

фото: pixabey

В сочинском парке зацвели поляны с тремя редкими растениями семейства орхидных — серапиасом сошниковым, анакамптисом и офрисом пчелоносным. Из-за сокращающейся численности они занесены в Красные книги Кубани и России.

Первый вид — серапиас сошниковый — специалисты называют редчайшим. По их словам, это нечастое явление, что в одном месте произрастают более 160 особей. В нашей стране они встречаются практически исключительно на территории Сочинского нацпарка. Свое название серапиас сошниковый получил от имени греко-египетского бога, покровителя древней столицы Египта Александрии.

Анакамптис зацветает весной последним среди своих собратьев и его можно наблюдать до середины июня. В высокогорье из-за более позднего оживления природы после зимы летом будут цвести многие, адаптированные к суровым условиям виды орхидей, а в предгорьях весеннюю симфонию орхидей тоже завершает анакамптис.