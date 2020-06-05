Экс-премьер Латвии неофициально встречался с Трампом

Бывший премьер-министр Латвии Вилис Криштопанс решил поделиться с латвийскими СМИ о своем знакомстве с президентом США Дональдом Трампом.
«Чисто случайно я несколько раз был в его большом доме во Флориде. Он сдавал его под разные корпоративы. Первый раз я был там в 2003 или 2004 году. Я даже руку ему жал. Пару раз там был. Перекинулись несколькими фразами, но официальных встреч не было. Могу сказать, что г-н Трамп – человек с острым умом. Если у человека миллиардный бизнес и он летает на частном самолете уже почти 50 лет, то он, наверное, не дурак».
Свое мнение экс-премьер высказал и о том, видит ли он г-на Трампа президентом на «второй срок».
«Я не могу судить об этом. Я не являюсь гражданином США. Он умный человек, он бизнесмен… Его избрали и, видимо, еще изберут. Он не официозный. Отличается от других политиков США. Но я его фанат».