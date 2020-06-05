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Экологи: где опасно купаться на Чёрном море

, 17:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

Экологи: где опасно купаться на Чёрном море
фото: pixabey

Отели Краснодарского края и Крыма распахнут свои двери для туристов в июле. В Ростуризме же прогнозируют открытие пляжей на южных курортах и вовсе в течение двух недель.

Однако не стоит торопиться с покупкой путёвки в открывающиеся гостиницы: море близ отелей может оказаться грязным и опасным для здоровья. 

Эколог Андрей Пешков рассказал, что если вы хотите действительно получить более-менее чистую морскую воду для рекреации, то тогда  нужно понимать, куда отъехать — вправо или влево. Лучше влево от города, потому что циклональное движение воды — то, что в городе выбрасывается в водную среду — смещается вправо.

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