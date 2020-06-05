Антрополог рассказал, в каких странах к смерти относятся легче всего

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5 июня 2020, 16:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

фото: pixabey

Антрополог Сергей Мохов предположил, что жители наиболее религиозных стран легче относятся к смерти. Он подчеркнул, что это происходит потому, что религия дает простое логичное объяснение того, что происходит с тобой после смерти.

Она также дает надежду на бессмертие, будущую жизнь. Католическая Мексика, вобравшая в себя местные верования, производит культ дня мертвых. Есть понимание, что после смерти все только начинается, — заявил антрополог.

По его словам, верующим важен процесс отмаливания душ умерших, потому что они верят, что бог воскресит людей в обновленных телах.