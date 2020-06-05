Кому пандемия, а кому новый способ заработать

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5 июня 2020, 16:37 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Шемякин, фото соцсети

От режима самоизоляции цирковые компании несут большие убытки, как и вся сфера услуг и развлечений. И хотя государство выделяет субсидии на содержание Росгосцирка, глава Владимир Шемякин эти деньги придерживает, видимо, для других целей. Иначе как еще объяснить ультиматум, выдвинутый им всем прокатчикам цирковых программ.

В марте 2020 года Владимир Шемякин направил продюсерам цирковых программ соглашение, согласно которому они должны взять на себя все расходы по содержанию животных и оплаты заработной платы сотрудникам Росгосцирка, участвующих в постановках (которые, к слову, отменены), что противоречит договорам на предоставление услуг прокатчиками программ. При этом отказ от подписания соглашения грозит разрывом договора о сотрудничестве в целом. Возможно, это часть той «революции», о которой Шемякин говорит журналистам, правда, пока его «улучшения» касаются только стаканчиков в буфетах.

Так, например, в 2019 году на капитальный ремонт цирков было выделено государством 432 млн. рублей, а освоено всего 696 тыс. рублей; на работы по устранению нарушений пожарной безопасности выделено 228 млн. рублей, а потрачено 37 млн. рублей; на текущий ремонт выделено 298 млн. рублей, освоено 31 млн. рублей. Кроме того, Росгосцирк получил денежные средства на постановочные расходы, для создания новой цирковой программы, но и здесь из выделенных 72 млн. рублей освоено лишь 8 млн. И это с учетом того, что в 2018 году В.В. Путин поручил Правительству Российской Федерации разработать и исполнить комплекс мер, направленных на развитие циркового дела в России. В рамках исполнения этих поручений были разработаны нормативно-правовые акты, дорожные карты и планы мероприятий, часть которых была исполнена. Но с приходом Шемякина В.Л. в 2019 году несколько ключевых задач остановились на стадии частичного исполнения. В частности, было разработано и утверждено Положение о гастрольно-прокатной деятельности – ключевой документ для повышения эффективности основной деятельности предприятия – но реализация мероприятий, предусмотренных этим Положением, даже не началась. Зато за этот период в отношении руководителя Росгосцирка прокуратурой были вынесены порядка 28 представлений и постановлений. Среди них нарушения по статье 15.5.5 КоАП «Нарушение условий предоставления субсидий», статье 17.7 КоАП «Невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении», части 4 статьи 7.32 КоАП «Нарушение порядка заключения, изменения контракта», статьи 5.27. КоАП «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», статьи 7.24. «Нарушение порядка распоряжения объектом нежилого фонда, находящимся в федеральной собственности, и использования указанного объекта»,

Описанные выше факты уже могли бы стать понятным поводом для всестороннего изучения короткой и яркой деятельности Шемякина на службе Росгосцирка, особенно в сегодняшних кризисных реалиях, когда зрители не могут прийти в цирк, а артистам не перед кем выступать.