Полковник КГБ ЛССР в отставке: Смерть афроамериканца – просто триггер

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5 июня 2020, 16:30 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Мародерство в США, фото соцсети

В США более недели продолжаются протесты, вызванные убийством полицейским афроамериканца Джорджа Флойда. Это в Америке. Официальные власти Латвии не сделали пока никаких заявлений. Почему? Специально для «Аргументы Недели» интервью с историком, полковником КГБ ЛССР в отставке.

-Почему Латвия до сих пор не высказала свое мнение о ситуации в США?

-То, что сейчас происходит в США – тяжелейший случай. Тут нет правды ни на одной из сторон. Ни со стороны правительства, ни со стороны протестующих. Что касается Латвии, то Америка – важный союзник нашей страны. Более того, Латвия всегда «присоединялась» позиции ЕС. Все сложно. Латвия пока молчит из деликатности.

-Как вы лично оцениваете сложившуюся ситуацию в Штатах?

-Я могу сказать, что ни в коем случае нельзя покрывать убийство! Никто не может лишать жизни другого человека. Если такое произошло, то должно следовать наказание. Но в данном случае… ситуация гораздо серьезнее.

-Поясните, пожалуйста.

-Хорошо. Я видел кадры недавно, когда чернокожие полицейские стоят в оцеплении, а ливийские девушки, которые находятся в состоянии наркотического угара, простите, плюют в них. О какой демократии, толерантности тогда мы говорим? Давайте разберемся. Чернокожий здоровяк 120 кг, пять раз «посещавший» тюрьму пришел в магазин с фальшивыми деньгами. Пусть предположительно фальшивыми. Продавцу такие деньги показались подозрительными, и он попросил вернуть товар (сигареты). Здоровяк отказался. Что делать продавцу? Конечно, вызвал полицию. Что делает полиция? Пробивает человека по базе данных. А там выскакивает неоднократные судимости. Более того, здоровяк оказывает сопротивление. Что должна делать полиция? Задерживает с применением силы. Понимаю, что произошло превышение полномочий. Это те факты, которые мы имеем.

-И имеем последствия?

-А вот тут я бы сказал, что смерть афроамериканца – простой триггер. В истории США на агрессию полиции жаловалась не одна этническая группа. Но распространенные ситуации излишней жестокости во время задержаний было среди людей с черным цветом кожи. Это этнический вопрос, который длится тысячи лет. Хорошо. Посмотрите, что происходит сейчас. Да, есть мирно протестующие, а есть обычные мародеры. И большинство их с черным цветом кожи. Почему? Они считают, что белые им «задолжали» за годы рабства. Я неоднократно был в Америке и могу сказать, что правительства достаточно позаботилось об афроамериканцах. Именно! Например, даже в самых экономически слабых районах в школах ученикам выдают ( по первому требованию) ноутбуки, завтраки, обеды, ужины – бесплатны. И не только для учеников, но и для их родителей. Финансирование таких школ – отличное. А что в таких школах происходит? Драки, избиение учителей, хамство. И все сходит с рук! Вы думаете, что безработные афроамериканцы не получают пособий? Получают! Отличные. Пусть они живут в бедных районах, но у них есть и машина, и здоровенная плазма и т.д. Все есть! Зато нет желания работать. Большинство тех, кто сейчас занимается мародерством, увы, сидят перед телевизором, пьют газировку и едят всякую нездоровую пищу.

-Так в чем же триггер?

-В том, что все есть, а вот власти нет! А ее хочется. Вот таким «спусковым крючком» и послужила смерть здоровяка. И поднялась (под шумок) волна протестов и обыкновенного мародерства. Вы только подумайте!!! Сколько людей из-за этого потеряли свой бизнес? Да и крупные компании пострадали. Просто разбивают магазины, например, техники и уносят сумками. А когда производитель мобильных телефонов заблокировал их, то тут же возмущение. Полное отсутствие совести, норм морали. Полная вседозволенность.

-Но мы говорим о расизме…

-Тогда давайте поговорим о черном расизме! Почему об этом молчат сейчас? Что такое черный расизм? Идеология, несущая в себе идею превосходства негроидов над европеоидами. Вспомните организацию «Черные пантеры», которая была основана в октябре 1966 года…

-Но они хотели свободу, жилье, образование, справедливости и т.д.

-А что они не получили право на образование? Получили! Вот только не все хотят получать это образование! Хотят получать только деньги и сладко жить. О чем вы говорите? Данная организация была замешана в ряде убийств… Серьезных убийств. И все это было под лозунгами «демократия, справедливость, равноправие». Не так все просто… Такие противостояния – не первые в США.

-Но как остановить эту волну? Ваше мнение?

-Тут зависит от правительства Америки. Пока Трамп только «думает». Он человек, конечно, умный, но любит много рассуждать! Да, начиная от дойки коз и заканчивая космосом. Нужны действия. Да отключите вы интернет, телефоны… Лишите связи, общения. И порядок будет восстановлен!

-Как долго еще такие волнения будут продолжаться?

-Пока будут. Потом все сойдет на «нет». Но я думаю, что тут дело в психологии афроамериканцев. Мое личное мнение. Я провел «исследование» и выяснил, что больше всего от вирусов, иной заразы умирают афроамериканцы. 60-70%. Тут и образ жизни, и, видимо, генетические особенности. Но лучше «обратиться» с этим вопросам к Фрейду и иным специалистам… Я считаю, что власть сегодня в Америке, увы, слабая. Повторяю, что идут только разговоры… И чем дольше они будут идти, то проблем возникнет еще больше.

-Благодарю.