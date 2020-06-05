«Росводоканал Краснодар» напоминает о своевременной оплате услуг предприятия

Аргументы Недели → Общество 13+

5 июня 2020, 16:26 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») отмечают снижение поступления платежей, которое в компании связывают с действием ограничительных мер в период пандемии. В водоканале напоминают, что временная отмена пени и штрафов не освобождает абонентов от платы за водоснабжение и водоотведение.



«На сегодняшний день жители города Краснодара задолжали водоканалу порядка 721 млн рублей. Чтобы ограничить контакты горожан мы предлагаем различные бесплатные сервисы, с помощью которых наши абоненты могут оплатить услуги и передать показания приборов учета, не выходя из дома. Мы благодарим всех краснодарцев, которые своевременно оплачивают услуги водоканала и тем самым помогают стабильной работе предприятия», - говорит коммерческий директор ООО «Краснодар Водоканал» Павел Широков.



Центр обслуживания абонентов «Краснодар Водоканала» уже принимает горожан очно, кроме того предусмотрено и бесконтактное обслуживание. Компания продолжает внедрять дополнительные онлайн-сервисы, разработанные в целях удобств абонентов для внесения оплаты за услуги предприятия дистанционно.



ООО «Краснодар Водоканал» напоминает, что от своевременной оплаты услуг компании зависит бесперебойное водоснабжение и водоотведение, проведение мероприятий по подготовке к зиме, реконструкция сетей, модернизация объектов и оборудования, повышение качества предоставляемых услуг и развитие клиентских сервисов.