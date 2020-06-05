Готовятся поправки в Градостроительный кодекс Краснодарского края

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5 июня 2020, 15:59 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Заместитель председателя комитета Законодательного Собрания по вопросам строительства и ЖКХ Иван Жилищиков провел в режиме видео-конференц-связи совещание, посвященное поправкам в Градостроительный кодекс Краснодарского края.



Участие в работе совещания приняли представители регионального департамента по архитектуре и градостроительству, министерства ТЭК И ЖКХ, министерства транспорта и дорожного хозяйства.



Изменения в документ, регулирующий на Кубани градостроительные и связанные с ними отношения, предполагают уточнение перечней видов объектов (их технических характеристик в области энергетики, газо-, тепло- водоснабжения и водоотведения), подлежащих отображению на схеме территориального планирования Краснодарского края, схемах территориального планирования муниципальных районов, а также в генпланах городских и сельских поселений, городских округов.



В ходе дискуссии по предлагаемым изменениям были выслушаны все предложения участников встречи. Свои замечания внесло правовое управление ЗСК.



По итогам совещания профильным министерствам дано поручение представить в комитет конкретные предложения по доработке проекта закона.



Ожидается, что в первом чтении документ депутаты ЗСК рассмотрят на июльской сессии кубанского парламента.