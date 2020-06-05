Отчет Владимиру Путину о сдаче коронавирусного госпиталя Минобороны в Улан-Удэ не соответствовал действительности

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5 июня 2020, 14:45 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

Фото: Facebook

Отчет президенту РФ Владимиру Путину о сдаче коронавирусного госпиталя Минобороны в Улан-Удэ не соответствовал действительности. Об этом рассказал сенатор Вячеслав Мархаев. Он подтвердил информацию о том, что учреждение так и не заработало, а также рассказал о долгах перед рабочими.

«15 мая глава Бурятии Алексей Цыденов и начальник 437-го военного госпиталя публично отрапортовали президенту страны о завершении строительства и готовности центра к работе, – написал Мархаев в своем фейсбуке. –⠀По имеющейся информации, которая поступила депутатам Народного хурала о незавершенном объекте к 15 мая 2020 года, данный отчет перед президентом РФ не соответствуют действительности, в том числе имеются задолженности заработной платы работникам, подрядным организациям и так далее. Это явилось причиной депутатского расследования и подтверждено конкретными фактами».

Оказалось, что после так называемой сдачи объекта, внутри продолжались отделочные работы, техника не была собрана. Более того, в Минобороны признали, что госпиталь до сих пор не работает, несмотря на то, что всё-таки был сдан. Задержку объяснили переоборудованием части палат под реанимационные».

«Такая серьезная дезинформация ставит под угрозу безопасность наших граждан, — уверен Мархаев. — Если верховное главнокомандование страны считает, что Улан-Удэ имеет серьезный многофункциональный госпиталь с 60-ю койками, но по факту их еще нет — это прямой удар по боеспособности нашей армии и угроза сохранности здоровья наших жителей».

Путин принимал новое медучреждение по видеоконференции еще в середине мая. Тогда местные власти отчитались ему о полном завершении строительных работ в рекордно короткие сроки.