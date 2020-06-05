Эксперт рассказал, что международное авиасообщение может восстановиться к весне 2021 года

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5 июня 2020, 14:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

Авиаэксперт Роман Гусаров заявил, что от желаний перевозчиков возобновление зарубежных рейсов зависит мало. Он подчеркнул, что все зависит от решения правительства стран.

Также специалист добавил, что восстановление международного авиасообщения может затянуться из-за второй волны коронавируса, которая прогнозируется на сентябрь текущего года.

"Сложно дать прогнозы, можно делать какие-то предположения, восстановление авиасообщения зависит не от перевозчиков, а от правительств стран, которые ограничили перелеты. Дальнейшее развитие событий связано динамикой развития эпидемии в различных регионах и странах. И по мере того, как проблема будет решаться, тем быстрее будут возобновляться авиарейсы. Сама же отрасль, что называется, готова полететь в любой момент, хоть сегодня", - сказал авиаэксперт.