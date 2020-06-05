Житель Шацкого района Рязанской области жалуются, что находятся в заточении и не могут покинуть затопленное село

Аргументы Недели → Общество 13+

5 июня 2020, 14:14 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

Pixabay

В редакцию «Аргументов Недели» поступило письмо от жительницы села Шевырляй Шацкого района Рязанской области, где 2 июня прошёл сильный ураган. Читательница утверждает, что выехать из села невозможно, а единственный мост просто смыло.

2 июня в Шацком районе произошел ураган – сильный ветер, град, мощный ливень. Река Шача вышла из берегов. Произошло затопление села Шевырляй. «Единственный мост через речку смыло. Выехать невозможно. 3 июня, по сообщениям из СМИ, якобы МЧС возвели пешеходный мост. Это ложь. Пешеходный мост уже 100 лет тут стоит. Он сгнил и по нему ходить опасно», – говорится в письме.

Из-за этого местные жители фактически находятся в заточении. Размещенная в СМИ информация о том, что было народное собрание и жители отказались от временной эвакуации, по утверждению читательницы, также не соответствует действительности: «Это вранье! Собрания не было. Также сообщается в СМИ, что налажена переправа для экстренных медецинских служб. Переправы нет! Это тоже вранье. Вода из центрального водоснабжения течет мутно-желтая. Никого из МЧС на месте нет. У жителей нет возможности даже купить воду, так как мосты смыло и люди фактически находятся в заточении».

В пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили, что собрание вчера действительно проводилось, но не силами сотрудников МЧС, а главами района и сельского поселения. В ведомстве отметили, что если кому-то из жителей села необходима эвакуация, они могут обратиться за помощью в МЧС. Если необходима доставка питьевой воды, жители также могут обратиться к местным главам.