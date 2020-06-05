«Краснодар Водоканал» на 50% увеличит мощность водозабора «Витаминкомбинат»

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5 июня 2020, 14:00 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В рамках реализации инвестиционной программы «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») ведет строительство нового резервуара чистой воды на водозаборе «Витаминкомбинат» вместимостью 5 тысяч кубометров. Помимо строительных работ, специалисты бурят новые и ремонтируют существующие артезианские скважины.

Модернизация позволит подключить новых абонентов, обеспечить резерв для бесперебойного водоснабжения потребителей и улучшить качество воды. Ход работ и ожидаемый эффект для жителей, глава Краснодара Евгений Первышов обсудил во время визита на объект предприятия.

«Это одно из крупнейших в городе водозаборных сооружений и одно из лучших по качеству воды. Ввод еще одного резервуара, тот запас, который вы создаете – необходим для развития территории в районе Баскет-Холла и всего Западного обхода Краснодара, где у нас строятся и проектируются крупные спортивные и социальные объекты, жилые дома», - сказал Евгений Первышов.

Глава города также отметил, что сейчас необходимо завершать подготовку и приступать к созданию централизованной системы водоотведения со всей территории, которая входит в границы Западного обхода Краснодара. Как сообщил генеральный директор ООО «Краснодар Водоканал» Дмитрий Павлюченко, эта работа уже ведется.

«Совсем недавно мы рассмотрели первое предпроектное решение. Оно разрабатывается с учетом пролегания нашей трассы в этом районе. Вместе со всеми владельцами участков, со строительными компаниями, мы определяем наиболее оптимальную и эффективную трассу прохождения коллектора», - отметил Дмитрий Павлюченко.

Гендиректор водоканала также рассказал о модернизации водозабора «Витаминкомбинат», показал строящийся резервуар. Помимо монтажа самого резервуара, здесь идет устройство подводящих и отводящих трубопроводов с запорной арматурой, системы подачи очищенного воздуха. Работы проводятся с использованием современных технологий, срок службы оборудования и самого резервуара – не менее 50 лет.

Сейчас производительность водозабора «Витаминкомбинат» - 24,5 тысяч кубометров в сутки. Из 34 артезианских скважин вода поступает в два регулирующих резервуара объемом по 3 тысячи кубометров каждый. Благодаря новому резервуару запасов питьевой воды станет больше еще на 5 тысяч кубометров. Также запланировано бурение дополнительных скважин.

После завершения работ производительность водозабора увеличится более чем на 11 тысяч кубометров в сутки, что обеспечит дополнительные гарантии бесперебойного водоснабжения жителей этой части города.

Ранее администрация Краснодара и ООО «Краснодар Водоканал» («Росводоканал Краснодар») разработали программу совместных действий, по которой планируется с 2020 по 2025 гг. построить и реконструировать в краевом центре 60 км сетей водоснабжения и 50 км канализационных сетей, реконструировать 13 канализационно-насосных станций (КНС), построить 2 новых водозабора и 14 скважин. https://krd.ru/novosti/glavnye-novosti/news_17122019_094206.html?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_link

За этот период в реализацию инфраструктурных проектов планируется вложить около 4,6 млрд рублей - собственных средства ООО «Краснодар Водоканал».