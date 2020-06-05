Мэр Шадринска незаконно выписал себе премию в размере 325 тысяч рублей

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5 июня 2020, 13:45 [ «Аргументы Недели» ]

фото: деньги, pixabay.com

Прокуратора Курганской области провела проверку по факту распределения премий, выданных команде управленцев администрации Шадринска по итогам работы в 2019 году. Мэр города назначил себе премию в размере 325 тысяч рублей, чем вызвал недовольство горожан.

«Вопросы денежных выплат главе города за счет средств, поступающих в виде межбюджетных трансфертов, не отражены в соответствующем положении, регулирующем порядок оплаты труда руководителя муниципалитета», - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, прокуратура потребовала от городской думы изменить нормативно-правой акт, который регулирует вопросы оплаты труда главы Шадринска, чтобы устранить правовой пробел. Поручение будет рассмотрено, пояснили в пресс-службе администрации.