Мэр Шадринска незаконно выписал себе премию в размере 325 тысяч рублей

Прокуратора Курганской области провела проверку по факту распределения премий, выданных команде управленцев администрации Шадринска по итогам работы в 2019 году. Мэр города назначил себе премию в размере 325 тысяч рублей, чем вызвал недовольство горожан.
«Вопросы денежных выплат главе города за счет средств, поступающих в виде межбюджетных трансфертов, не отражены в соответствующем положении, регулирующем порядок оплаты труда руководителя муниципалитета», - говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, прокуратура потребовала от городской думы изменить нормативно-правой акт, который регулирует вопросы оплаты труда главы Шадринска, чтобы устранить правовой пробел. Поручение будет рассмотрено, пояснили в пресс-службе администрации.