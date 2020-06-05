Депутат Мосгордумы выступила за сохранение граффити «АЯ» на торце жилого дома в Беляево

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5 июня 2020, 13:03 [ «Аргументы Недели» ]

Граффити «АЯ» на торце жилого дома у станции метро «Беляево», фото соцсети

Член комиссии Московской городской думы по безопасности, спорту и молодежной политике Наталия Метлина считает необходимым сохранить граффити «АЯ» на торце жилого дома у станции метро «Беляево». Об этом она сообщила в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва».

«Граффити «АЯ» существует с 2014 года, и оно действительно стало визитной карточкой нашего района. Но сейчас дом поставлен на капитальный ремонт. Дом - обычная панелька, и ремонт в том числе предполагает починку швов между плитами и другие масштабные работы. Сложность заключается в том, что правила проведения капитального ремонта строго регламентированы. Выделяемые на ремонт средства могут быть потрачены только на строго определенные в законе статьи расходов», - сказала Наталия Метлина.

Парламентарий подчеркнула, что этот мурал является важным элементом визуального ландшафта города, отметив, что большинство москвичей выступают за сохранение данного арт-объекта.

«Жители Беляево подготовили петицию к властям с просьбой сохранить арт-объект, который стал важным элементом архитектурного облика города и приобрел большое историко-культурное значение, связанное в том числе с личностью автора стихограммы, Дмитрия Пригова», - отметила она.

По ее мнению, власти города должны вмешаться в эту ситуацию, чтобы разрешить эту нестандартную проблему.

«Проблему нужно решать комплексно. От ремонта отказываться совершенно недопустимо. Однако при работе подрядчики должны минимально затронуть районную достопримечательность, не закрашивать ее нарочито варварски. Да, повреждения неизбежны, но основная задача - свести их к минимуму. Тогда уже после капитального ремонта граффити нужно будет восстановить, выделив на это средства не по программе капремонта, а из других статей бюджета», - сказала депутат Мосгордумы.

Парламентарий добавила, что, возможно, именно эта история поставит вопрос об изменении градостроительного кодекса.

«Учитывая то, что с каждым годом граффити и муралов, имеющих подлинную художественную ценность в нашем городе становится все больше, проблема из уникальной становится массовой. Законодательство, связанное с уличным искусством, нужно развивать. Возможно, это выльется в законопроект или в определенные поправки в Градостроительный кодекс», - подытожила Наталия Метлина.