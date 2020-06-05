Наглость и цинизм - 3​. Как заработать на медицинских защитных костюмах в условиях пандемии COVID-19

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5 июня 2020, 12:37 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Госпиталь для ветеранов войн в Санкт-Петербурге является одним из учреждений, перепрофилированных для лечения пациентов с коронавирусом. Он обеспечивает работу временного отделения в павильонах «Ленэкспо» на тысячу коек. В конце апреля госпиталь заключил контракт на поставку средств защиты, детали которого вызывают немало вопросов.

Согласно закону, «для оказания медицинской помощи в неотложной или экстренной форме либо вследствие аварии, обстоятельств необходимой силы» учреждение вправе осуществлять закупку без проведения конкурса у единственного поставщика, определяемого самостоятельно.

Единственным поставщиком полумиллиона защитных медицинских костюмов ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» выбрал московское ООО «Рэд Стар». Компания учреждена в декабре 2018 года со стандартными 10 тысячами рублей уставного капитала и «рекламным агентством», имеющим, согласно «СПАРК-Интерфакс», в штате единственного сотрудника - генерального директора Антона Вателя. В открытых источниках у ООО «Рэд Стар» нет ни номера телефона, ни электронного адреса, ни вообще какой-либо информации о деятельности организации.

Цена контракта составляет 1 029 597 400 рублей. Цена одного защитного костюма, приобретенного госпиталем, в 2150 рублей сама по себе не говорит ни о чем - стоимость средств защиты в зависимости от назначения, стандарта, производителя и применяемых материалов может отличаться в разы.

В контракте не указаны ни конкретная модель защитного костюма, ни производитель.

«Медицинский защитный костюм с соединительными деталями, обработанными шитьем, склеиванием или термосвариванием (детали, обработанные склеиванием или термосвариванием, герметичны). Одноразовый. Нестерильный». Плюс размерные параметры и ссылка на стандарт Китайской народной республики GB 19082–2009.

С середины мая персоналу Госпиталя для ветеранов войн начали выдавать защитные костюмы с маркировкой Gige производства китайской компании Jiajia Holding Group Co., Ltd. Эти сроки совпадают с началом поставок от «Рэд Стар», костюм достаточно точно соответствует описанию в спецификации госконтракта, на упаковке указан тот же китайский стандарт GB 19082–2009. Согласно условиям контракта, цена одного такого костюма 1791 рубль 88 копеек, с учетом НДС - 2150 рублей.

В Jiajia Holding Group Co., Ltd. сообщили, что при условиях, аналогичных госконтракту «Рэд Стар» с Госпиталем ветеранов войн, стоимость одного защитного костюма составляет 14,5 доллара за единицу товара, а со скидкой - 14 долларов. По курсу на день заключения госконтракта это 1000 рублей. С учетом НДС - в 1,8 раза дешевле, чем стоимость костюмов, которые получает Госпиталь для ветеранов войн.

Таким образом, вся партия в полмиллиона защитных костюмов от Jiajia Holding Group Co., Ltd., с учетом НДС, могла обойтись Госпиталю для ветеранов войн не более чем в 600 миллионов рублей плюс транспортные расходы. Какие деньги ни плати за доставку, учитывая размер и вес защитных костюмов, существенно повлиять на общую стоимость контракта эти расходы не могли.

Генеральный директор одной из сторон контракта ООО «Рэд Стар» Антон Ватель в прошлом известен как Tony VA, бэк-вокалист и концертный директор рэпера Александра Жвакина (Loc-Dog), и как автор диссертации на соискание степени кандидата юридических наук на тему «Административно-правовое регулирование антикоррупционных стандартов служебного поведения государственных гражданских служащих».

Как начальник ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» Максим Кабанов и Антон Ватель нашли друг друга, при условии, что госпиталь не размещал запроса коммерческих предложений в открытом доступе, и почему контрагентом было выбрано именно ООО «Рэд Стар», остается загадкой.