Пациентам республиканской инфекционной больницы в Улан-Удэ запретили ходить в туалет

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5 июня 2020, 12:09 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Подъём

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Госпитализированный с коронавирусом житель Улан-Удэ назвал условия в республиканской инфекционной больнице скотскими.

По словам мужчины, вместо туалета пациентам предлагают использовать вёдра.

«Я был госпитализирован в Республиканскую клиническую инфекционную больницу с диагнозом коронавирусная инфекция. Выйти в туалет из палаты нельзя, вместо этого в палате установлены ведра для совершения дефекации и мочеиспускания. Стоят они возле стола для приёма пищи. Это же просто скотские и тюремные условия. Как соблюдаются санитарные нормы и нормы гигиены и морали?» – возмутился пациент.

Комментариев от Минздрава Бурятии пока не поступало.