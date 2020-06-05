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Пациентам республиканской инфекционной больницы в Улан-Удэ запретили ходить в туалет

, 12:09 [ «Аргументы Недели», ] Источник: Подъём

Пациентам республиканской инфекционной больницы в Улан-Удэ запретили ходить в туалет
Pixabay

Госпитализированный с коронавирусом житель Улан-Удэ назвал условия в республиканской инфекционной больнице  скотскими.

По словам мужчины, вместо туалета пациентам предлагают использовать вёдра. 

«Я был госпитализирован в Республиканскую клиническую инфекционную больницу с диагнозом коронавирусная инфекция. Выйти в туалет из палаты нельзя, вместо этого в палате установлены ведра для совершения дефекации и мочеиспускания. Стоят они возле стола для приёма пищи. Это же просто скотские и тюремные условия. Как соблюдаются санитарные нормы и нормы гигиены и морали?» – возмутился пациент. 

Комментариев от Минздрава Бурятии пока не поступало. 

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