Пациентам республиканской инфекционной больницы в Улан-Удэ запретили ходить в туалет

Госпитализированный с коронавирусом житель Улан-Удэ назвал условия в республиканской инфекционной больнице скотскими.
По словам мужчины, вместо туалета пациентам предлагают использовать вёдра.
«Я был госпитализирован в Республиканскую клиническую инфекционную больницу с диагнозом коронавирусная инфекция. Выйти в туалет из палаты нельзя, вместо этого в палате установлены ведра для совершения дефекации и мочеиспускания. Стоят они возле стола для приёма пищи. Это же просто скотские и тюремные условия. Как соблюдаются санитарные нормы и нормы гигиены и морали?» – возмутился пациент.
Комментариев от Минздрава Бурятии пока не поступало.