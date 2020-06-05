Депутат МГД рассказала о разработанной в Москве методике реабилитации детей после COVID-19

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5 июня 2020, 11:11 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат Мосгордумы и директор НПЦ Татьяна Батышева, фто соцсети

В научно-практическом центре детской психоневрологии Департамента здравоохранения Москвы (НПЦ ДП ДЗМ) уделяется особое внимание изучению последствий коронавируса для детей, а также их реабилитации после COVID-19. Об этом в беседе с журналистами «Аргументы и Факты» рассказала депутат Мосгордумы и директор НПЦ Татьяна Батышева.

Татьяна Батышева отметила, что сейчас весьма актуален вопрос о последствиях коронавирусной инфекции для детей, так как они часто бывают недооценены из-за легкого течения болезни. Так, стало известно о тяжелом воспалительном синдроме, который связывают с коронавирусом, характерный именно для детей и требующий специфического лечения и реабилитации, а также последующего медицинского контроля.

«Специально для детей специалисты научно-практического центра детской психоневрологии, РНИМУ имени Пирогова и мединститута вместе с четырьмя главными внештатными специалистами Москвы - детским неврологом, пульмонологом, инфекционистом и педиатром - создали актуальную программу реабилитации. Она проходит дистанционно - родители связываются с врачами центра по сети и получают необходимые рекомендации», - сказала Татьяна Батышева.

Как пояснила депутат, реабилитация по программе центра проходит в три этапа.

«Первыми проводят обследования: анализ крови, ЭКГ, спирометрия, компьютерная тепловизионная диагностика, а также консультации специалистов.

На втором этапе проходит курс дистанционной медицинской реабилитации, который длится от двух до трех недель и включает интерактивные сеансы ЛФК, занятия с психологом, логопедом, вокальным педагогом, упражнения с дыхательными тренажером.

На третьем этапе проводится очное обследование командой специалистов НПЦ ДП ДЗМ и подводятся итоги лечения», - рассказала Татьяна Батышева.