Роль жертвы. Откуда она берётся и как от неё избавиться

Аргументы Недели → Общество 13+

5 июня 2020, 11:14 [ «Аргументы Недели», Ксения Калуга ]

фото: соцсети

Есть люди, у которых всегда всё плохо.Им действительно не везёт или есть другая причина? Почему некоторые счастливы в отношениях, имеют хорошую зарплату, а у других ничего этого нет? Фортуна улыбается лишь избранным? Это не так. Просто у кого-то «позиция жертвы». «Аргументы недели» решили разобраться, откуда берётся эта роль и как от неё избавиться.

Откуда берётся роль жертвы

Позиция жертвы формируется из детства. Родители очень сильно контролируют своё чадо и не дают ему право выбора: решают за него, какую одежду носить, в какие кружки ходить, что есть на ужин и так далее. В итоге ребёнок привыкает к такому положению вещей. Вырастая, человек сохраняет такую модель поведения.

«Более того, взрослые не дают высказывать мнение, проявлять эмоции. Часто они говорят: «Ты кто такой, чтобы так разговаривать с отцом?», «Вот вырастешь и будешь делать всё, что захочешь». Ребенка постоянно одергивают за любое проявление эмоций, прививая ему чувство вины и неполноценности. Это не специально, родителей тоже так воспитывали»,– говорит психолог Ирина Юдаева.

Однако у некоторых быть жертвой – осознанный выбор, потому что жить с такой позицией удобно: за тебя всё решают, все помогают. Такие люди ищут директивных личностей (спасателей), которые возьмут все заботы на себя.

Признаки жертвы

Не берёт ответственность за свою жизнь.

В проблемах жертвы виноваты все: окружающие, партнёр, государство, семья. Кто угодно, но не она. «Мало зарабатывает не потому, что подняться с дивана не может, а начальник плохой, – поясняет эксперт. – Жертва не берёт ответственность за себя, не отстаивает свои границы. Приведу пример: в магазине попался просроченный товар. Этот человек не вернётся, чтобы попросить вернуть деньги или поменять покупку. Даже если и попросит, а ему откажут в просьбе, он не будет отстаивать свои права и молча уйдёт домой».

Не умеет говорить «нет».

Жертва сделает всё, что её попросишь, даже в ущерб себе. Такие люди не умеют отказывать и стараются понравиться всем, чтобы заслужить любовь.

Часто извиняется

Просит прощения за свои поступки, мнения, решения, границы. Жертвы уверены, что не достойны чего-то большего, потому что считают себя хуже других. Они не проявляют лидерских качеств, а стоят в стороне, чтобы не привлекать внимание. По словам Юдаевой, у таких людей большие проблемы с самооценкой. «Представьте себе студенческую аудиторию, пришел парень и сел за первую парту. Тут подходит к нему одногруппник и требует освободить место. Ему всё равно, что «жертва» пришла раньше него. Парень извинится и уйдёт, он не станет отстаивать свои границы», – объясняет психолог.

Не умеют проявлять эмоции

Если человеку что-то не нравится, он никогда об этом не скажет, будет молчать. «Они могут истерить, но истерика будет направлена не на конкретное лицо (на это, как правило, смелости не хватает), а на ситуацию в целом: «Какие все плохие, меня никто не любит и не ценит», – говорит Юдаева.

Имеют отличительные внешние данные: опущенные плечи, потухший взгляд, сутулость. Отсутствие интереса к жизни.

Я – жертва. Как быть?

Делайте комплименты самому себе, учитесь нести ответственность за свои поступки и решения, старайтесь ходить с ровной спиной и уверенно говорить. Тренируйте дикцию и смотрите прямо в глаза собеседнику. Для поднятия самооценки вы можете записаться на кружок актерского мастерства. «Это помогает убрать симптомы, но причины всё равно никуда не исчезают. Нужно идти к психологу, но для этого должен быть запрос. Человеку надо самому понимать, что ему необходима помощь специалиста. Если жертве сказать, что она жертва, она этого никогда не признает», – объясняет Ирина Юдаева.

Друг или родственник – жертва. Как вести себя с ним?

Если ваш друг – жертва, стоит задуматься, почему этот человек есть в окружении. Возможно, для него вы являетесь спасателем и в общении с ним компенсируете в себе что-то.

«Важно не делать ничего себе в ущерб. Как правило, жертвы любят поныть и хотят, чтобы за них решили все проблемы. Эти люди – хорошие манипуляторы. Если отказать им в просьбе, вы услышите от них примерно это: «Ой, жалко, что ты со мной никуда не пойдёшь. Мне же так плохо и страшно». Жертвы давят на жалость и пытаются вызвать чувство вины, и человеку проще согласится и помочь. Они «присасываются» к тем, кто у них на поводу. Не нужно помогать, надо распознавать манипуляции, не вестись на них. Абстрагироваться максимально», – советует эксперт.

Если жертва – родственник, стоит научиться контактировать с такими людьми, следовать своим интересам без ущерба для окружающих и для себя. Как правило, после того, как озвучите свои границы, к вам уже не обратятся для решения чужих проблем.

«Когда уверенно говоришь «нет», жертва это считывает энергетически и больше не пытается манипулировать. В психологии есть «Треугольник Карпмана». Это модель взаимоотношений между людьми, где есть три роли: жертва, спасатель и преследователь. Эти люди притягивают друг друга. Более того, человек может меняться в этих ролях в зависимости от ситуации. Кого-то будет спасать, а кому-то плакаться в жилетку. Выходя из треугольника, вы автоматически избавляетесь от созависимых токсичных отношений», – говорит Юдаева.

Как в ребёнке не воспитать жертву?

Во-первых, нужно давать ребёнку выбор. Например, ваше чадо хочет дорогую красную куртку, но у вас нет возможности её купить, исходя из своего финансового положения. Спокойно объясните, почему не можете приобрести эту вещь. Предложите несколько вариантов одежды, которые доступны вашему кошельку. Пусть ребенок выберет то, что ему понравится больше всего.

Во-вторых, не подавляйте его эмоции. Если он громко смеётся на улице, не кричите на него. Мягко скажите, что находитесь в общественном месте и так вести себя некрасиво. Ребёнок не может ещё распознавать свои эмоции, ему надо помочь научиться этому. Представьте себе, что у вашего малыша отобрали в песочнице игрушку. Ребёнок плачет. Вы можете крикнуть на него и попросить не реветь, а можете сказать, что понимаете его чувства, а затем предложить подумать, как можно всё решить. При первом подходе вырастает жертва, потому что её не научили отстаивать свои границы и запретили выражать эмоции. Во втором – взрослый человек, который умеет находить выход из ситуации и контролирует внутренние переживания.

В-третьих, учите самостоятельности. Не надо за малыша собирать игрушки, он должен делать это сам. Также не стоит за него выполнять школьное домашнее задание. Вы можете объяснить ему правило или параграф в учебнике, если ребенок не понимает материал, но ни в коем случае не диктовать ему ответы сразу.

Если чувствуете, что в вашей жизни что-то не так, ответьте себе на вопрос: «Что конкретно вас не устраивает?» и «Что вы можете предпринять, чтобы разрешить данную ситуацию?» Если понимаете, что нужна помощь, тогда стоит обратиться к специалисту.