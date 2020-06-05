На Южном Урале многодетная семья бесплатно получила водопровод

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5 июня 2020, 10:43 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Анатолий Литовченко узнал о проблеме во время онлайн-приема. Фото пресс-службы депутата

Многодетной семье из Увельского района Челябинской области помогли решить вопрос с водоснабжением. К их дому быстро и качественно подвели водопровод.

Помощь семье оказал депутат Госдумы РФ Анатолий Литовченко. «О ситуации узнал во время приёма граждан, который проводил в дистанционном формате. Выяснилось, что в семье - пять ребятишек, младший грудного возраста, у мужа - непостоянная работа. Семья живет в частном доме. Колонок нет. Каждый год район выплачивает по 2 тыс. рублей на покупку воды. Но проблему надо было решать глобально – строить сети, подводить к дому. Тем более, что водопровод в Увельском есть, вода хорошая, питьевая», - рассказал депутат.

Работы проведены силами МУП «Коммунальные сети» за счёт средств Увельского муниципального района. «Спасибо и специалистам за работу «на совесть», и главе района Сергею Рослову, что оперативно откликнулся на просьбу, помог сделать доброе дело», - отметил Литовченко.