Коронавирус 5 июня: Гейтс ответил на слухи о чипировании, в ВОЗ рассказали, когда ждать вторую волну

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5 июня 2020, 10:21 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

Pixabay

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 5 июня составляет 6 635 004 человек. Скончались 391 179 пациентов, 2,87 миллиона человек выздоровели. Всего пандемия охватила 188 стран. Самые актуальные новости к этому часу в материале «Аргументов Недели».

– Большинство ограничений в Москве снимут к 1 июля. По словам мэра столицы Сергея Собянина, поэтапное снятие начнется 15 июня, подробный график будет готов к понедельнику, 8 июня. Уже известно, что больницы перейдут на работу в обычном режиме примерно через 2-3 недели — при условии, что в городе не будет резкой вспышки по случаям заболевания. Рестораны и туристическую отрасль нужно возвращать к жизни шаг за шагом, подчеркнул Собянин. А вот для открытия отделений ЗАГС и торжественных церемоний при большом скоплении людей еще рановато.

– Билл Гейтс прокомментировал слухи о том, что он якобы причастен к заговору по глобальному чипированию людей. Он объяснил, что не спешит опровергать информацию, потому что она слишком глупая. «Я никогда не занимался микрочипами. Это почти невозможно опровергнуть, настолько это глупо и дико», - заявил предприниматель. Ранее Гейтс Билл Гейтс выделил 100 миллионов долларов на массовые закупки будущей вакцины от COVID-19.

– Губернатор Вениамин Кондратьев значительно продлил карантин в Краснодарском крае. Ограничительные меры сохранятся до 21 июня. Кондратьев отметил, что при принятии решения надо учитывать то, что количество туристов растет. В обсерваторах находится более двух тысяч человек. «При таком количестве гостей никаких обсерваторов не хватит. Лучше давайте посмотрим на ситуацию в течение двух недель и сориентируемся», – подчеркнул губернатор.

– С 6 июня до особого распоряжения будет закрыт въезд и выезд из города Северодвинск из-за вспышки коронавируса. Такое решение было принято из-за того, что в городе новый вирус выявили у 1195 человек. На Северодвинск приходится чуть меньше половины всех случаев заражения, зарегистрированных в Архангельской области.

– Вторая волна эпидемии коронавируса может возникнуть в сентябре, к этому необходимо подготовиться. Об этом заявил в четверг директор регионального офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Европе Ханс Клюге.