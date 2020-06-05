Депутаты Мосгордумы планируют провести слушания по переработке мусора и защите экологии

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5 июня 2020, 09:55 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Мосгордуме после снятия режима самоизоляции планируют провести слушания на тему переработки мусора и защиты экологии. Об этом в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» сообщил заместитель председателя столичного парламента Степан Орлов.

«Мы планируем, как только у городской думы будет возможность, после окончания всех режимов повышенной готовности провести слушания, связанные с обсуждением проблем раздельного накопления отходов и переработки мусора», - сказал Степан Орлов.

Он добавил, что городская дума внимательно наблюдает за действиями правительства Москвы в сфере раздельного накопления отходов и переработки мусора и поддерживает их.

«Многие организации переходят к сбору мусора и к его делению на уже большое количество фракций, то есть отдельный сбор металла, отдельный сбор бумаги. У нас есть хорошие традиции: сбор макулатуры, сбор металлолома. И сейчас к действиям правительства Москвы, к действиям наших коммунальных организаций подключаются различные экологические организации, которые устраивают дополнительный сбор мусора, его переработку, изготовление новых полезных вещей из переработанного мусора. Безусловно, мы должны идти по этому направлению, потому что мы все понимаем, что подавляющий объем всего мусора может быть переработан и использован заново. Это то направление, по которому мы должны двигаться», - добавил Степан Орлов.

Также заместитель председателя Мосгордумы отметил, что вопросы экологии остаются актуальными даже на фоне пандемии коронавируса.

«Если мы посмотрим даже на проблему пандемии, которая, наверное, сейчас самая главная, и волнует всех и москвичей, и всех жителей Земли, хотя ученые и спорят о ее (пандемии коронавируса) появлении, но и весьма вероятно, что это тоже связано с тем, что человек иногда очень непродуманно вторгается в дикую природу, в окружающую среду. И мы должны понимать, что любое такое вторжение может привести к самым разным последствиям, касающимися изменения климата, возникновения каких-то эпидемий. Это все реакция окружающей среды на не всегда продуманные действия человека», - сказал парламентарий.

Для мегаполисов, по мнению депутата, по-прежнему актуальны вопросы переработки мусора. Как отметил Степан Орлов, жители Москвы уже включились в программу по раздельному сбору твердых бытовых отходов.

«Отрадно, что наконец-то приняты очень важные решения на федеральном уровне, на городском уровне, и с начала этого года Москва перешла к раздельному накоплению отходов. Москвичи уже начали привыкать, что у их домов стоят как минимум два бака, помеченные разными цветами - контейнеры синий и серый. Синий контейнер - это отходы, которые могут быть переработаны: металл, пластик, бумага. В другой контейнер складываются уже такие пока неперерабатываемые отходы: пищевые отходы, загрязненные емкости и так далее», - пояснил Степан Орлов.