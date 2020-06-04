Губернатор Мурманской области Андрей Чибис​: рассказал о необходимости увеличения мощности Мурманского транспортного узла

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4 июня 2020, 23:26 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал​ ТАСС​ о том, какие возможности дает увеличение мощности МТУ.

Строительство второго пути и создание сортировочной станции в рамках развития Мурманского транспортного узла потребует дополнительных вложений – не менее 220 млрд рублей. На данный момент реализация проекта оценивается в 45 млрд рублей. В рамках проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» планируется создать действующий круглогодичный глубоководный морской порт на западном берегу Кольского залива.

Это интегрирует весь проект в международный транспортный коридор «Север-Юг» и увеличит мощность железнодорожной части до 100 млн тонн. Порт сможет перерабатывать нефтеналивные грузы и осуществлять перевалку угля. «При увеличении провозной способности до 100 млн тонн в год необходимо будет построить дополнительно сортировочную станцию и расширить дальние подходы, - отметил Чибис. Вопрос расширения возможностей железнодорожной части Мурманского транспортного узла уже рассмотрен РЖД. Как рассказал гендиректор ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров, компания поддерживает планы по увеличению мощностей МТУ.

В данное время уже есть предложения по строительству и размещению сортировочной станции, которая даст дополнительно не менее тысячи рабочих мест. Часть строящейся ветки планируется задействовать для восстановления железнодорожного сообщения с Мурманском. Из-за паводка деформировалась одна из опор старого железнодорожного моста, в результате произошло его обрушение. Новая ветка проекта МТУ будет задействована для восстановления железнодорожного сообщения с городом​ к 23 июня.