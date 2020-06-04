Николая Платошкина отправили под домашний арест

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4 июня 2020, 22:24 [ «Аргументы Недели» ]

суд, фото: pixabay.com

Басманный суд Москвы заключил под домашний арест заведующего кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николая Платошкина по делу о склонении к массовым беспорядкам.

Платошкину, который называет себя лидером движения "За новый социализм", предъявлены обвинения в склонении к массовым беспорядкам и в публичном распространении заведомо ложной информации. Под домашним арестом он будет находиться до 2 августа.

Платошкин выступал против поправок в Конституцию, призывал вести агитацию, выходить на акции протеста, не нарушая карантинные запреты, и собирать наблюдателей на голосование. В прошлом году Платошкин выдвигался в Госдуму от КПРФ.