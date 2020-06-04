«Мы работаем в минус»: курьеры Delivery Club готовятся к забастовке

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4 июня 2020, 21:17 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

Фото: Собеседник

В сети появилось видео, на котором курьеры службы доставки Delivery Club жалуются на многочисленные штрафы и увольнения в компании. Из-за постоянных нарушений их прав они грозятся устроить забастовку.

В социальных сетях распространилось видео, на котором сотрудники Delivery Club сообщают о системе внутренних штрафов, из-за которых можно работать весь день, а по итогу уйти в минус по зарплате. По словам одного из курьеров, в компании даже сложилась целая преступная схема. Так, чтобы снять штраф, необходимо заплатить 400 рублей определенным людям.

«У нас у всех есть семьи, которые нужно кормить. Мы не роботы! Мы не будем молчать. Мы не рабы!» – заявил один из участников забастовки.

Информация уже дошла до администрации сервиса, они проверяют информацию о возможной забастовке. «Мы обязательно проверим появившееся сегодня сообщение от одного из курьеров и выясним его причину. И мы, и представители логистических компаний всегда максимально открыты для общения с курьерами», – сказали ТАСС в пресс-службе компании.