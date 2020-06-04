Фетисов рассказал о зарубежном образовании дочери и своем возвращении в Россию

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4 июня 2020, 21:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Вячеслав Фетисов. Фото: соцсети

Депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов рассказал, как президент России Владимир Путин попросил его вернуться в страну. К тому моменту спортсмен несколько лет прожил в Соединенных Штатах.

По словам Фетисова, после слов российского президента о том, что спортсмен нужен в стране, он тут же сдал грин-карту, закрыл все имеющиеся счета и вернулся на родину.

Спортсмен также подчеркнул, что его дочь закончила университет в Нью-Йорке, но она родилась и выросла в Америке. «Патриот – это не тот, кто живет здесь, никуда не выезжая, а тот, кто думает о стране и как сделать лучше… У нее своя жизнь, она взрослый человек», - считает Фетисов.