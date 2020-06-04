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«До скорой не дозвониться уже несколько дней»: жителей Кызыла с симптомами коронавируса отказываются госпитализировать

, 20:12 [ «Аргументы Недели», ]

«До скорой не дозвониться уже несколько дней»: жителей Кызыла с симптомами коронавируса отказываются госпитализировать
Pixabay

Журналисты 8 канала (Тыва) опубликовали сюжет, в котором им звонят жители Кызыла и жалуются, что больных не госпитализируют, несмотря на подтвержденное поражение легких и температуру. Всего с криком о помощи обратились более 50 человек. 

«У меня уже пятый день температура. В субботу поставили пневмонию. Вчера ездили с мужем по больницам – нигде не берут, сказали самообращение. А в субботу ещё сказали, что без подтверждённого анализа никуда не берут и отправили домой», – так начала свой рассказ жительницы Кызыла, у которой обнаружили 25% поражения легких. 

«Мы не можем дозвониться до врачей, у нас дома ребёнок температурит», – подтверждает другая пользовательница сети.  

«У нас пожилая соседка есть. Есть температура. Но скорую не можем вызвать уже несколько дней. Просто не смогли дозвониться», – жалуется житель города журналистам. 

Глава региона Шолбан Кара-оол, который сам переболел новым вирусом, уверяет, что всё под контролем. «На сегодняшний день провели 48 872 лабораторных исследования. Охват – больше 106% при норме 70% на 100 тыс. населения», – отметил он. При этом, в Туве стремительно растёт число вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 94 человек. Общее количество случаев в регионе достигло 1391. 

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