Можно ли примерить на Россию американский бунт?

В США бушуют массовые протесты, сопровождаемые погромами и поджогами, причиной которых стало убийство полицейскими 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. «АН» выясняли, чем закончится бунт, распространившийся на полторы сотни американских городов, и возможен ли подобный протестный сценарий в России?

Силовые разгоны многотысячных протестов, стрельба, слезоточивый газ, полыхающие в огне автомобили и здания, лозунги «Пришло время революции!», спрятавшийся в секретном бункере президент Трамп, общенациональная мобилизация Вооружённых сил США - это не сюжет кинобоевика, а американское реалити-шоу. По причине расовой дискриминации подобные волнения в США возникают довольно часто. В России же, по мнению гендиректора Института политических исследований Сергея Маркова, нацменьшинства не дискриминируются.

Сергей Марков

«Последние сто лет в России случается то, что в политике называют позитивной дискриминацией: это когда малые национальные группы наоборот имеют плюсы. У нас возможны лишь небольшие погромы в отношении каких-то этнических малых групп, которые слишком тесно срослись с организованной преступностью или коррумпированными органами власти. В США же на фоне расовых волнений де-факто происходит попытка госпереворота и свержения Дональда Трампа силами так называемого глубинного государства. Там сочетаются два фактора: расовые беспорядки, которых в России не может быть, и цветная революция, попытка которой против президента Путина точно будет предпринята», - прокомментировал «АН» Сергей Марков.

«На госпереворот в России по технологии цветных революций выделены огромные деньги, в своё время говорилось о сумме около $10 млрд. А запланирован он на 2022-2023 год: чтобы Владимир Путин не шёл сам на президентские выборы и не назначил своим преемником какого-то жёсткого антиамериканского политика. Им нужен тот, кто смог бы учесть позицию США, проще говоря, лечь под американцев. Не исключено, что попытка цветной революции произойдёт и чуть раньше. Вот к этому надо готовиться, а у нас по некоторым направлениям - полный провал», - подчеркнул политолог.

По словам Сергея Маркова, деятельность провластных общественно-политических организаций в России очень слабая: они практически ушли в подполье. Помимо этого, на всех этажах властной иерархии много людей, которые так или иначе являются скрытыми противниками президента Путина.

«Они готовы за деньги работать на власть, но в решающий момент выступят против президента. Провалом является и то, что ключевые влиятельные соцсети - Facebook, YouTube,Twitter, мессенджер WhatsApp - тесно связаны с американскими спецслужбами и контролируются компаниями, руководство которых не скрывает своей враждебности к российской государственности и нашему президенту. Также у нас провал на украинском направлении, где последние 6 лет откровенно готовится террористический режим, усиленно делающий из граждан Украины антирусских с целью в решающий момент бросить десятки тысяч русскоязычных боевиков на Россию и, возможно, спровоцировать масштабные боевые действия», - резюмировал Сергей Марков.

Секретарь ЦК ОКП политолог Дарья Митина, комментируя «АН» происходящие в США события, подчеркнула тот факт, что формально наделив в конце прошлого века чернокожее население гражданскими правами, де-факто американское общество по-прежнему проводит расистскую политику, вследствие чего все прописанные законодательные права для чернокожих остались лишь на бумаге. При этом в нынешней ситуации американская пропаганда заряжена на то, чтобы показать бунты сугубо беспорядками и погромами, смягчив акценты, без анализа причин, предпосылок и оснований.

Дарья Митина

«Сейчас протесты вышли на новый качественный уровень. Если несколько лет назад в Фергюсоне, Балтиморе, Северной Каролине и т.д. реакцией на убийства того или иного чернокожего были достаточно локальные протесты, ограничивавшиеся рамками определённого города или штата, то сейчас цепная реакция пошла по всей Америке. Волнениями охвачены все крупные города, включая столицу, где после взятия в кольцо разгневанными протестующими Белого дома президенту Трампу пришлось прятаться в бункере, что, в принципе, бывает крайне редко, исключительно в критических ситуациях», - отметила она.

По словам Дарьи Митиной, это восстание носит стихийный характер, и для того, чтобы оно возымело успех, необходимо наличие политического руководства, чётко выраженных политических требований и более высокий уровень политической самоорганизации. Впрочем, прослеживается и социальный классовый характер американских протестов, хотя подводить итоги пока преждевременно.

«Участники восстания радикально настроены не только против конкретных полицейских, но и в отношении полицейского расистского государства в целом. Самый вероятный исход - это закручивание гаек, усиление репрессий, настоящих буйных пересажают, а остальным - угрозы и дубинки. Тем более, что все происходящие в США события надо рассматривать, в том числе, и в контексте предстоящих в ноябре президентских выборов: не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы предугадать, что вся эта протестная масса проголосует за оппонента Трампа», - прогнозирует Дарья Митина.

В XX веке Россия пережила несколько революций. Последние масштабные выступления были 27 лет назад - в 1993 году. Что касается «болотных протестов» 2011-2012 годов, то они проходили на очень ограниченной территории и социально не затронули все прослойки населения. А прошлогодние протестные выступления в Москве, вызванные «делом Голунова», и вовсе ограничились в пределах столичной тусовки.

«Мне кажется, что сценарий, подобный американскому, возможен везде, так как всё человечество развивается по универсальным законам. Другое дело, что в каждой стране есть своя специфика. Капитализм за это время окреп, набрался сил и прочности, поэтому современные антиимпериалистические революции требуют гораздо более глубоких оснований. С одной стороны, нация устала, с другой - ещё не накопились противоречия. Также нельзя не отметить маневренность правящего класса, который, собственно говоря, подстелил соломки и подстраховался, создав себе подушку безопасности. Она ещё не сдулась и не исчерпала своих ресурсов. Поэтому, думаю, в настоящее время событий, аналогичных американским, мы в России не увидим. Кого-то это огорчит, кого-то обрадует, но это факт: для того, чтобы такие революционные события начались, нужен апокалиптических размеров экономический кризис и общественная сила, которая сумела бы возглавить движение и взять на себя ответственность. Такой силы в России нет. Хотя Россия такая страна, что здесь всё случается неожиданно. И неизбежно случится, если политика наших властей и нынешний социальный уклад не изменится. Но в ближайший электоральный цикл я таких вероятностей не вижу», - подчеркнула политолог.