Крик души: Латыши, не пишите на кириллице

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4 июня 2020, 18:32 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Депутат нацблока Латвии Гиртс Лапиньш, фото соцсети

Видимо, коронавирус крепко «стукнул» по голове некоторых депутатов нацблока Латвии: некий Гиртс Лапиньш попросил латышей не писать в социальных сетях на кириллице.

«Русский вопрос», конечно, болезненный в Латвии. Депутат от нацблока Гиртс Лапиньш «бросил» крик души латвийцам…

«Латыши, пожалуйста, не делитесь мудростями и шутками на кириллице! Очистим наше информационное поле от русского языка! Я на самом деле не понимаю, почему мне в троллейбусе что-то рассказывают на русском языке?»

К счастью, адекватных депутатов и латвийцев в стране предостаточно! Даже латышскоговорящие пользователи социальных сетей не поддержали мнение Гиртса.

Марис: «Labrit! Плохо побрит!»

Хельмутс: «Ка грибу, та екою (как хочу, так и шучу)»

Андрейс: «Что кричат латыши, когда попадают молотком по пальцам?»

Не «оценили» крик души Лапиньша латвийцы!