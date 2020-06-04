Крик души: Латыши, не пишите на кириллице

Видимо, коронавирус крепко «стукнул» по голове некоторых депутатов нацблока Латвии: некий Гиртс Лапиньш попросил латышей не писать в социальных сетях на кириллице.
«Русский вопрос», конечно, болезненный в Латвии. Депутат от нацблока Гиртс Лапиньш «бросил» крик души латвийцам…
«Латыши, пожалуйста, не делитесь мудростями и шутками на кириллице! Очистим наше информационное поле от русского языка! Я на самом деле не понимаю, почему мне в троллейбусе что-то рассказывают на русском языке?»
К счастью, адекватных депутатов и латвийцев в стране предостаточно! Даже латышскоговорящие пользователи социальных сетей не поддержали мнение Гиртса.
Марис: «Labrit! Плохо побрит!»
Хельмутс: «Ка грибу, та екою (как хочу, так и шучу)»
Андрейс: «Что кричат латыши, когда попадают молотком по пальцам?»
Не «оценили» крик души Лапиньша латвийцы!