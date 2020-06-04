Министр здравоохранения Латвии о марихуане: это нужно сделать

Министр здравоохранения Латвии Илзе Винькеле в интервью латвийским СМИ высказала свое мнение о марихуане…
На вопрос представителей прессы о том, что г-жа министр думает о декриминализации марихуаны г-жа Винькеле ответила: «Это нужно сделать. Я в этом уверена. Также, как и с признанием однополых отношений. Это лишь вопрос времени».
Министр добавила, что будет необходимо принять во внимание и утверждения врачей, что курение травки приводит к «дырам» в мозгах. Но!!! Стоит начать с декриминализации, а затем продолжить легализацией в медицинских целях.
Господи, спаси Латвию! Дожили!