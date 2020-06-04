Министр здравоохранения Латвии о марихуане: это нужно сделать

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4 июня 2020, 17:55 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Медицинский каннабис, фото соцсети

Министр здравоохранения Латвии Илзе Винькеле в интервью латвийским СМИ высказала свое мнение о марихуане…

На вопрос представителей прессы о том, что г-жа министр думает о декриминализации марихуаны г-жа Винькеле ответила: «Это нужно сделать. Я в этом уверена. Также, как и с признанием однополых отношений. Это лишь вопрос времени».

Министр добавила, что будет необходимо принять во внимание и утверждения врачей, что курение травки приводит к «дырам» в мозгах. Но!!! Стоит начать с декриминализации, а затем продолжить легализацией в медицинских целях.

Господи, спаси Латвию! Дожили!