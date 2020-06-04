От Крыма до Японии и во взрослую жизнь. Как добиться успеха на инвалидной коляске

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4 июня 2020, 17:47 [ «Аргументы Недели», Анна ШЕЙФЕР ]

Крымский скальный лагерь

Крым. Вертикальные склоны горы Болван. Саша с детства передвигается на инвалидной коляске. Сейчас он стоит у подножия скалы и думает: «Нет, не получится…»

ПЕРВЫЕ ВЕРШИНЫ

«В какой-то момент я испугался, – признался «Аргументам недели» Александр Скулыбердин. – Думал, что залезть смогу, а вот спуститься… Позже приехали снимать сюжет для телевидения. На камеру я сказал: «Смогу!» Честно, только для того, чтобы от меня отстали. Не очень люблю телевизионщиков. Всё же я полез вслед за инструктором. Почувствовал его профессиональный уровень, стал увереннее. После этого подъёма не боялся уже ничего. И крутые спуски тоже поддались мне».

Саша с 4-х лет живёт в Болховском детском доме-интернате. Сейчас ему 19. Инвалидная коляска не мешает гонять в футбол и заниматься пауэрлифтингом. Однако спорт не был основным увлечением парня до знакомства с благотворительным фондом «Жизнь в Движении». «В моей жизни появились вдохновители», – отзывается Саша о сотрудниках учреждения.

Директор фонда Мария Соколова рассказывает: «Моё знакомство с Сашей Скулыбердиным состоялось весной 2019 года. Я сразу обратила внимание на отличную физическую форму молодого человека. Мы предложили ему попробовать силы в нашем крымском проекте – скальном лагере для ребят с ограниченными возможностями. Под руководством инструкторов он поднялся по вертикальным склонам. Несмотря на болезнь опорно-двигательной системы, проявил невероятную силу воли и продемонстрировал широкие физические возможности».

Приглашение в лагерь получили двое воспитанников Болховского детского дома. Ребята не поверили, что это правда. Саша признаётся, что жизнь в интернате научила их радоваться мелочам, а тут Крым! Всё же через несколько дней они впервые летели на самолёте, встретились с морем, ползли по горе.

Теперь Александр знает, что нужно покорителям вершин: «Мой друг Рома залез на скалу без руки и ноги. Поэтому не важно, какой ты снаружи. Важно, что у тебя внутри, с чем ты идёшь по жизни, как ты мотивирован. Главное – не бояться и ставить перед собой цель». Страховочный пояс, канат, крепежи, опытный инструктор и вера в свои силы помогли ребятам доказать, что их возможности безграничны.

НА СТАРТ

После поездки в Крым фонд «Жизнь в Движении» предложил Саше Скулыбердину вновь испытать себя. На этот раз на 39-м Международном марафоне колясочников в Японии. Гонка официально признана Международным паралимпийским комитетом. Александр стал первым спортсменом-любителем от России на этом марафоне. «Что? Япония? – не поверил марафонец. – Я был безумно рад, но волновался, что может что-то не получиться». Четыре месяца тренировок дались непросто. «Я живу в Болхове. Город расположен на холмах, – поделился спортсмен. – Спортивная коляска появилась у меня только за 3 недели до старта, поэтому тренировался на обычной. Когда пересел на специальную, натёр много мозолей. Цепляться, как я привык, тут нельзя. Нужно двигать колёса трением. Все эти сложности вдохновляли на работу».

16 ноября 2019 года – старт. 100 участников приготовились к гонке. Саша выбрал дистанцию полумарафона – 20 километров. «Перед началом мы на скорую руку придумали такую «брызгалку», чтобы пить в дороге. Ехать нужно постоянно. Каждое движение отнимает секунду. Отвёл руку за водой – тебя обогнал соперник. Сложно ещё и то, что ты не понимаешь, сколько уже километров за спиной. Постоянно ждёшь конца трассы. На тренировках я отслеживал это в приложении на телефоне. В Японии Wi-Fi только в отеле».

Саша финишировал 72-м. Побил свой личный рекорд: преодолел расстояние полумарафона за 1 час 17 минут. Однако сам спортсмен результатом не совсем доволен. «Поездка научила меня не загадывать наперёд, не говорить громких слов, – поделился марафонец. – Лучше быть скромнее, а делать больше. Сейчас, когда я, допустим, отжимаюсь, и мне нужно сделать упражнение 20 раз, я делаю 21 или 22. Всегда небольшой плюс к цели. На следующий день уже легче увеличивать результат».

Экологически чистая страна с добрыми открытыми людьми – такой Александр запомнил Японию. Спортсмен признаётся, что ему не хватало общения на русском. Несмотря на это Саша почувствовал себя комфортно в чужой стране. «Нам в России есть чему учиться в отношении к людям с ограниченными возможностями, – отметил марафонец. – В Японии чувствуешь себя таким, как все. Люди с инвалидностью живут полноценной жизнью, работают. В обществе на них не озираются, не указывают пальцем. В нашей стране, к сожалению, это не так. Инвалидов хотят отделить, закрыть в интернатах или домах престарелых».

МЫ ХОТИМ ЖИТЬ

Добиться спортивных побед для Александра Скулыбердина оказалось проще, чем бороться за свои права. По закону после совершеннолетия он должен получить квартиру от государства. Однако, судя по опыту, ждать положенного жилья сиротам с ограниченными возможностями приходится год, пять, десять лет… Саша начал действовать сразу, как ему исполнилось 18. Походы к местным чиновникам заканчивались лишь отписками: «Денег нет». «Если не пытаться что-то делать до 23-х лет, то потом ничего не получится, – уверен Александр. – После 18-ти за проживание в интернате нужно платить 75% от своей пенсии. После 23-х, если тебе некуда идти, отправляют в дом престарелых. А мы хотим жить, хотим развиваться и создавать семьи».

Чтобы решить проблему, сироты объединились. Поняв, что походы к местным властям не приносят результатов, ребята стали действовать через соцсети. Видеообращения к Правительству Российской Федерации и Владимиру Путину заинтересовали орловский Следственный комитет. Проверка обернулась возбуждением уголовного дела по статье «Халатность».

«Эта проблема существовала всегда, – отмечает Александр Скулыбердин. – Просто есть те, кто побился за себя, не получилось – уехал. А наше поколение объединилось, чтобы быть сильнее. Мы хотим не добиться квартиры для кого-то конкретного, а хотим исправить ситуацию в целом».

12 мая 2020 года на аппаратном совещании в администрации Орловской области обсудили квартирный вопрос детей-сирот. По предоставленным данным в очереди на жильё в регионе сейчас 1280 человек. В 2020 году выделено 236,9 миллионов рублей на обеспечение жилищных прав детей-сирот.

В июне Саша будет отстаивать свои права в суде. Он уверен, что судебное решение ускорит процесс получения квартиры. Пока выпускник дома-интерната строит планы на жизнь: окончить Михайловский экономический колледж-интернат, поставить новые спортивные рекорды. «Хочу попробовать себя в разных видах спорта, добиться чего-то, – ставит цели Александр. – Человеку нужно понимать, что он в этой жизни не зря».