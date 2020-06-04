На Кубани продлили режим самоизоляции до 21 июня

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4 июня 2020, 16:23 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Администрация Краснодарского края

Режим карантина, действующий в Краснодарском крае из-за пандемии коронавируса, продлен до 21 июня, заявил в четверг в ходе заседания оперативного штаба региона губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

– С 9 мая по настоящее время зарегистрировано 2904 заболевания. Мы видим, что с 1 мая снизился темп прироста заболеваний с 5,9% до 2%. У нас нет существенного роста новой коронавирусной инфекции, – сообщила руководитель краевого Роспотребнадзора Мария Потемкина. – Но мы не достигаем определенных показателей, чтобы перейти на следующий этап снятия ограничений. Поэтому стоит продлить карантин еще на две недели.

Кондратьев также сообщил, что с 6 июня в регионе откроются парки, набережные и места общего пользования. В ходе совещания губернатор отметил, что смогут открыться некоторые пляжи, которые будут одобрены Роспотребнадзором. Кроме того, Кондратьев предложил разрешить заниматься физкультурой и спортом профессионально на открытых стадионах.