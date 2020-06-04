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4 июня 2020, 16:17 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Сторительная компания «АлМакс»​ заявила о том, что займётся достройкой проблемного ЖК «Клубный квартал». Подробности проекта озвучили на встрече с дольщиками генеральный директор ООО Александр Агеев и глава Краснодара Евгений Первышов. Встреча прошла рядом с​ одним из​ недостроенных литеров по​ ул.​ Ветеранов, 85.

По словам Александра Агеева, ​ проект жилого комплекса будет существенно доработан. ​ Помимо недостроенного литера, здесь возведут еще два двухподъездных и​ два трёхподъездных литера.

Согласно новым нормативам, количество парковочных мест будет увеличено до 1500: это подземные парковки под домами, наземные гостевые парковки и​ отдельное здание многоуровневой стоянки, совмещенной с​ офисным центром. В​ этом​ же здании разместятся фитнес-центр, офисные помещения, медицинское учреждение и торговые объекты. ​Появится и детский сад на 250 мест, которого раньше в​ проекте не​ было.

Глава города Евгений Первышов отметил, что у​ города теперь нет сомнений, что дом будет достроен: ​ «Проект возобновляет надёжная компания, это видно по​ подготовке и​ проработке всех деталей». ​

Точный график сдачи объектов можно будет составить после завершения строительной экспертизы. Если не​ будет необходимости серьезных переделок и​ доработок, то​ первые дома, где квартиры ждут около 100 дольщиков этого комплекса, будут завершены в​ третьем квартале 2022​ г.

Вместе с​ дольщиками Евгений Первышов и​ Александр Агеев обсудили планы по​ развитию этого района Краснодара​ — строительству здесь дорог и​ социальных объектов. На​ участках рядом с​ жилым комплексом также зарезервированы участки под детские сады и​ три новые школы.