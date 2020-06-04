Компания «АлМакс» ​ достроит проблемный жилой комплекс «Клубный квартал»

Сторительная компания «АлМакс» заявила о том, что займётся достройкой проблемного ЖК «Клубный квартал». Подробности проекта озвучили на встрече с дольщиками генеральный директор ООО Александр Агеев и глава Краснодара Евгений Первышов. Встреча прошла рядом с одним из недостроенных литеров по ул. Ветеранов, 85.
По словам Александра Агеева, проект жилого комплекса будет существенно доработан. Помимо недостроенного литера, здесь возведут еще два двухподъездных и два трёхподъездных литера.
Согласно новым нормативам, количество парковочных мест будет увеличено до 1500: это подземные парковки под домами, наземные гостевые парковки и отдельное здание многоуровневой стоянки, совмещенной с офисным центром. В этом же здании разместятся фитнес-центр, офисные помещения, медицинское учреждение и торговые объекты. Появится и детский сад на 250 мест, которого раньше в проекте не было.
Глава города Евгений Первышов отметил, что у города теперь нет сомнений, что дом будет достроен: «Проект возобновляет надёжная компания, это видно по подготовке и проработке всех деталей».
Точный график сдачи объектов можно будет составить после завершения строительной экспертизы. Если не будет необходимости серьезных переделок и доработок, то первые дома, где квартиры ждут около 100 дольщиков этого комплекса, будут завершены в третьем квартале 2022 г.
Вместе с дольщиками Евгений Первышов и Александр Агеев обсудили планы по развитию этого района Краснодара — строительству здесь дорог и социальных объектов. На участках рядом с жилым комплексом также зарезервированы участки под детские сады и три новые школы.