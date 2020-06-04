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Строительная готовность Большой кольцевой линии метро составляет 54%

, 15:48 [ «Аргументы Недели» ]

Строительная готовность Большой кольцевой линии метро составляет 54%
Строительство Большой кольцевой линии, фото соцсети

Строительная готовность Большой кольцевой линии (БКЛ) метро составляет 54%. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе церемонии завершения проходки правого перегонного тоннеля между станциями «Рижская» и «Савеловская» БКЛ метро.

«Мечта о БКЛ начинает приобретать все большие и большие свое реальные черты. Сегодня уже проходка сделана на 80% от всего объема работ, 54% от общестроительных работ. Участок, на котором мы находимся, один из самых важнейших: северо-восток, он соединит Некрасовскую ветку, которую мы до этого построили, и участок БКЛ от «Делового центра» до «Петровского парка». Таким образом, это будет уже полноценный большой участок БКЛ с прилегающей Некрасовской линии метро. Планируем закончить его в конце 2021 года - начале 2022 года», - сказал Сергей Собянин.

Мэр также отметил, что сегодня завершилась проходка одного из самых сложных и глубоких тоннелей - между «Рижской» и «Савеловской».

«Щит приехал на «Савеловскую». Мы прошли один из самых сложных участков. Вообще эти перегоны самые сложные: они проходят под двумя линиями метро, под тремя направлениями железной дороги, под действующим станциями, поэтому требуют максимально кропотливой аккуратной работы. Часть проходки выполняется вручную, в основном - тоннелепроходческими щитами. Самый глубокий участок БКЛ - до 75 м», - сказал Сергей Собянин.

Генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков доложил, что работы ведутся в соответствии с графиком, планируем срок завершения строительства перегонный тоннелей на этом участке - сентябрь текущего года.

«Это правый перегонной тоннель, соединяющий Некрасовскую линию. Он полностью готов. Приступаем к тому, чтобы сооружать верхнее строение путей, оснащать их инженерными системами и заниматься полноценным образом станционными комплексами. Левый перегонный тоннель будет полностью закончен в сентябре этого года. Северо-восточный участок с точки зрения строительства перегонных тоннелей будет закончен в сентябре этого года. Дальше, соответственно, начнутся плановые работы по сооружению и завершению строительно-монтажных работ станционных комплексов, инженерия, архитектура и так далее. Пока все работы в графике, особых проблем нет», - сказал Сергей Жуков.

 

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, строительство участка БКЛ метро от станции «Нижегородская» до станции «Савеловская» было начато в 2015 году. Длина этого участка составляет 14 км. На нем будут семь станций: «Нижегородская», «Авиамоторная», «Лефортово», «Электрозаводская», «Сокольники», «Рижская», «Марьина Роща». Также к этому участку будет прилегать соединительная ветка в депо «Нижегородское».

Строительство участка ведется в три этапа: участок «Нижегородская» - «Лефортово», участок «Лефортово» - «Электрозаводская», участок «Электрозаводская» - «Савеловская».

В настоящее время строительная готовность участка «Авиамоторная» - «Савеловская» - «Нижегородская» - «Авиамоторная» составляет 66%. Полностью пройдены перегонные тоннели от станции «Авиамоторная» до станции «Сокольники». Ведется проходка трех тоннелей, в строительстве находится четыре станции.

Открытие северо-восточного участка БКЛ метро от станции «Нижегородская» до станции «Савеловская» позволит улучшить транспортное обслуживание районов Марьина Роща, Мещанский, Сокольники, Басманный, Соколиная Гора, Лефортово, Косино-Ухтомский и Некрасовка с населением более 750 тыс. человек.

ГБ

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