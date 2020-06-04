Аналитик отнес признаки «прослушки» телефона к техническим неполадкам

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4 июня 2020, 15:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

Эксперты назвали признаки «прослушки» телефона. Среди них: наличие программного обеспечения, которое пользователь смартфона не устанавливал сам, перегрев телефона во время его неиспользования, быстрая разрядка аккумулятора и самопроизвольное включение-выключение устройства.

В свою очередь, аналитик Владимир Ульянов посоветовал отнести такие проблемы со смартфоном к техническим неполадкам.



"В большинстве случаев, когда смартфон начинает тормозить, глючить, речь идет о технической проблеме, которая никак не связана с прослушкой. В девяти случаях из десяти. Начинать бить кирпичом смартфон не стоит, обращаться в правоохранительные органы тоже", - заключил эксперт.