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Аналитик отнес признаки «прослушки» телефона к техническим неполадкам

, 15:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Аналитик отнес признаки «прослушки» телефона к техническим неполадкам
фото: pixabey

Эксперты назвали признаки «прослушки» телефона. Среди них: наличие программного обеспечения, которое пользователь смартфона не устанавливал сам, перегрев телефона во время его неиспользования, быстрая разрядка аккумулятора и самопроизвольное включение-выключение устройства.

В свою очередь, аналитик Владимир Ульянов посоветовал отнести такие проблемы со смартфоном к техническим неполадкам.

"В большинстве случаев, когда смартфон начинает тормозить, глючить, речь идет о технической проблеме, которая никак не связана с прослушкой. В девяти случаях из десяти. Начинать бить кирпичом смартфон не стоит, обращаться в правоохранительные органы тоже", - заключил эксперт.

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