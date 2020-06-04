Эксперт оценил прогноз о массовой эмиграции IT-специалистов из-за ситуации с коронавирусом

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4 июня 2020, 15:19 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabey

Россия стоит на пороге массового бегства IТ-кадров за рубеж в ближайшие два года. Соответствующее письмо с прогнозами о массовой эмиграции этих специалистов было направлено премьер-министру Михаилу Мишустину.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев согласился с таким нерадостным прогнозом, пишет НСН.



"Ограничения внутреннего рынка для них связаны с двумя факторами: серьёзное экономическое падение, а также замкнутость России, которая превалирует как тренд последние годы. Текущий кризис провоцирует вытеснение людей, обладающих компетенцией, в те рынки, где экономика будет восстанавливаться быстрее и туда, где в них выше потребность", - рассказал Дмитрий Мариничев.

Также специалист Александр Сафонов в беседе с NEWS.ru отметил, что по рабочим профессиям наиболее востребованы следующие специальности за рубежом — сварщики, монтажники-высотники.

"Традиционно мы всегда являлись поставщиками за рубеж специалистов в области математики и физики. Здесь у нас действительно есть определённое лидерство. Программисты, безусловно", - добавил Сафонов.