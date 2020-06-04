Депутат Мосгордумы: Платформа МЭШ облегчила дистанционное обучение в период пандемии

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4 июня 2020, 15:11 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Все московские семьи были вовлечены в образовательный процесс через платформу Московской электронной школы (МЭШ) в условиях пандемии коронавируса. Об этом в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» сообщила депутат Московской городской думы, ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая.

«Действительно, мы последние, наверно, десятилетия точно говорили о необходимости внедрения и вообще развития, усиления, информатизации образования и внедрение дистанционных форм образования - это действительно так. Если говорить о школах, московских школах прежде всего, то там, конечно, что бы не говорили, очевидно, что хорошим подспорьем оказалась Московская электронная школа, потому что последние годы туда собирались, накапливалась библиотека методических, образовательных ресурсов. Департамент образования города всячески стимулировал педагогов к разработке этих ресурсов, к использованию их для повышения качества образования. Ситуация тоже была непростая, родители оказавшись на изоляции дома тоже оказались вовлеченными в этот процесс. Все московские семьи стали частью вот этого образовательного процесса», - считает Маргарита Русецкая.

По ее словам, московские школы по сравнению с образовательными учреждениями других регионов страны оказались в «выигрышной ситуации».

Маргарита Русецкая отметила, что при переходе на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса, нагрузка на сотрудников многих университетов выросла.

«Мы уже пятый год развиваем свою платформу дистанционного образования, и она входит у нас в так называемое единое одно окно министерства образования. У нас за пять лет создано огромное количество ресурсов по учебным курсам, по дисциплинам, по дополнительному образованию и, самое главное, выработан навык у преподавателей работы в дистанционном формате. Мы буквально за неделю или две отладили все технические проблемы и практически весь весенний семестр работаем в дистанционном формате без каких-либо существенных изменений», - добавила парламентарий.

По словам Маргариты Русецкой, согласно стандарту высшего образования предусмотрено, не менее 25% всего учебного объема по каждой дисциплине должно быть обеспечено электронными ресурсами, к ним относятся презентации, тесты в электронном виде, дополнительные материалы.

«Конечно, на мой взгляд, оптимальный вариант - это комбинирование. Безусловно, я не причисляю себя к сторонникам полного дистанционного образования, если мы не будем сейчас делать поправку на пандемию и будем говорить о спокойной, размеренной жизни, то я, конечно, голосую за комбинированное, смешанное образования. Поскольку несомненно есть те вещи, те компетенции, навыки, которые формируются в непосредственном общении, деятельности. Но есть огромное количество знаний, которые без потери качества передаются дистанционно. Для высшего образования вполне возможно. Все-таки высшее образование отличается гораздо большей мотивацией студентов», - считает депутат Мосгордумы.

Ранее, напомнила Русецкая, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что после окончания пандемии коронавируса требования к преподавателям высшей школы возрастут. По ее мнению, что одним из основных навыков станет умение работать в цифровой среде.