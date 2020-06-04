Кинолог дал рекомендации по выбору первой собаки для ребенка

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4 июня 2020, 14:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

фото: pixabey

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал о том, как выбрать первую собаку своему ребенку. Об этом пишет ФБА "Экономика сегодня".

По словам кинолога, для первой собаки стоит выбрать дружелюбную игривую породу, не требующую специального ухода, по темпераменту, подходящую вашему ребенку. Собака не должна быть слишком хрупкой или слишком большой. Ребенку необходимо рассказать, что собака не игрушка, а живое существо. Специалист также рекомендует брать собаку по достижении ребенком 7-8 лет.