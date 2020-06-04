В Петербурге смертность в мае 2020 года выросла на треть

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4 июня 2020, 14:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

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В Санкт-Петербурге в этом году в мае скончались почти 6427 человек. В прошлом году, согласно данных статистики комитета по делам записи актов гражданского состояния, за май месяц в Петербурге было зарегистрировано 4 875 смертей.

Получается, что в этом году умерло на треть больше жителей северной столицы. С 2011 года смертность в мае составляла около пяти тысяч человек.

Рост смертей начался с начала года. По данным комитета, в январе скончались 5 382 человек, в феврале - 5 019 человек, в марте - 5 094 человека, в апреле - 5 303 человека. В оперштабе Санкт-Петербурга сообщили, что за период распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Петербурге c диагностированным новым вирусом скончались 240 человек.

В середине мая губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщал, что уровень заболеваемости внебольничной пневмонией в городе превышает средний многолетний показатель в несколько раз. По состоянию на 12 мая, с 1 марта внебольничной пневмонией заболели 11 223 человека, скончались 694. При этом, по словам губернатора, на 12 мая в Петербурге COVID-19 диагностировали у 8 050 человек, 58 из них скончались.