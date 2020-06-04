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Можайский городской округ: спасатели вытащили бобра, упавшего в колодец

, 14:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио-1

Можайский городской округ: спасатели вытащили бобра, упавшего в колодец
фото: pixabey

Сотрудники Мособлпожспаса вытащили бобра, упавшего в колодец на дачном участке Можайского городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.Животное заметили владельцы участка, на котором располагался колодец.

«Дачники не решились самостоятельно доставать животное и обратились к спасателям. По прибытии на место мы увидели, что на глубине двух метров в колодце барахтался бобёр», – рассказал старший смены Евгений Воскобойников. Также он отметил, что спасатели редко встречаются с этими животными.

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