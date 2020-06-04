Можайский городской округ: спасатели вытащили бобра, упавшего в колодец

Сотрудники Мособлпожспаса вытащили бобра, упавшего в колодец на дачном участке Можайского городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.Животное заметили владельцы участка, на котором располагался колодец.
«Дачники не решились самостоятельно доставать животное и обратились к спасателям. По прибытии на место мы увидели, что на глубине двух метров в колодце барахтался бобёр», – рассказал старший смены Евгений Воскобойников. Также он отметил, что спасатели редко встречаются с этими животными.