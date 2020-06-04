Знакомая схема или откуда на самом деле у спикера Мосгордумы Шапошникова в декларации появились почти 2 миллиарда рублей

Аргументы Недели → Общество 13+

4 июня 2020, 14:16 [ «Аргументы Недели» ]

Спикер МГД Алексей Шапошников уже объяснил, что в его декларации появился доход в 1 миллиард 951 миллионов рублей от продажи акций, но вот только после интервью на радио стало понятно, как именно действуют подобные схемы обогащения. И в принципе – ничего нового, главное – власть.

Шапошников продал 29 000 акций ОАО «Северянин» крупному столичному застройщику по такой рекордно высокой цене потому что компания имела на балансе участок земли на границе нацпарка «Лосиный остров» площадью почти 3 гектара. Но вот беда, изначально на этой земле нельзя было ничего строить, но в 2018 году как по мановению волшебной палочки назначение земельного участка было изменено и строительство стало вести можно. А значит и стоимость лакомого куска земли увеличилась в десятки раз и девелопер уже начал строительство ЖК «Настроение».

А вот и главное в этой истории - изменить назначение земельного участка, согласно Закону города Москвы «О землепользовании», может только Мосгордума. «Еще раз, схема такая: создаешь акционерное общество, выкупаешь промзону, меняешь категорию принадлежащей твоему акционерному обществу земли, продаешь землю под видом акций девелоперу» вот тебе и миллиарды, пишет канал «Постравда». Ничего личного -только бизнес!