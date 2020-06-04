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4 июня 2020, 13:53 [ «Аргументы Недели», Андрей Суровцев, Журналист ]

фото: соцсети

Шаман-воин Александр Габышев несколько раз отправлялся в пеший поход из Якутска на Москву для того, чтобы мирным способом, с помощью шаманских обрядов, установить народовластие и «изгнать Путина». В конце концов, его принудительно отправили на лечение.

Как правило, своё недовольство действиями властей люди проявляют по-разному. Кто-то строчит обличающие комментарии в соцсетях, кто-то обсуждает свою позицию со знакомыми, кто-то выступает радикально и принимает участие в массовых акциях протеста. А кто-то и вовсе доволен всем и старается не лезть в политику. Однако, пожалуй, один из самых экстравагантных способов выразить своё несогласие выбрал Якутский шаман Александр Габышев. Его протест выразился в пешем походе из Якутска на Москву с целью «изгнать Путина».

Шаман Александр Габышев

Однако, как и стоило того ожидать, слияние профессиональных навыков шамана с политической позицией протеста наткнулось на суровый и гибкий закон. Сначала на Габышева завели уголовное дело о призыве к экстремистской деятельности и объявили в розыск, потом и вовсе признали невменяемым, принудительно поместив в психиатрическую клинику. Сейчас за права и свободу шамана вероятно поборется депутат Госдумы от Якутии Федот Тумусов. Он уже призвал Генпрокуратуру вмешаться в это дело и проверить компетенцию комиссии, которая направила Габышева в психдиспансер.

Походы на Москву

Впервые шаман-воин отправился из Якутска в Москву в 2018 году, однако политических целей он при этом не преследовал. Главной своей задачей он считал популяризацию северных верований в столице. Правда завершить паломничество у него не вышло: его пёс Рекс попал под машину, и Габышеву пришлось заняться его лечением.

Второй пеший поход был организован в марте 2019 года, однако политическая мотивация появилась только в июле. Габышев передвигался пешком, с тележкой, нагруженной всем самым необходимым, иногда садился на попутки. Изначально второй поход на Москву не имел четкой цели, но, по наблюдениям журналистов, постепенно политические идеи начинали проявляться в высказываниях шамана. Так, Габышев заявлял о том, что Владимир Путин, которого он собирался изгнать с помощью молитвы и костра, разожженного на Красной Площади, никто иной как демон. Демон, с которым справится под силу только шаману-воину. Главной своей задачей Габышев объявил восстановление в стране народовластия и гармонии мирным путём. По мнению шамана, после совершенного обряда, президент Владимир Путин добровольно подаст в отставку. О политической обстановке в стране шаман высказывался так:

«Демократия должна быть без страха. Сейчас люди боятся говорить, боятся, что их уволят, зарплаты лишат. Просто у нас государственная сила беспредельная, демоническая. Народ в искусственную депрессию загнан. Естественную депрессию знахарь вылечит махом, а эту, искусственную, только колдовство. Колдун нагнал свою иллюзию страха, депрессию на всю страну, но белый колдун — такой, как я, — сможет это наваждение развеять. Политик здесь бесполезен, только колдовство на колдовство».

Поход шамана Габышева

По пути, как полагается, шаман встречал множество различных препятствий. Так, Габышев периодически сталкивался с проверками полиции, критикой журналистов и даже оказался втянутым в конфликт с общиной «Тэнгере», которая призвала его отказаться от шаманизма, так как «изгнание Путина» – это далеко, по их мнению, не благая цель. Однако самым серьёзным испытанием для Габышева стало уголовное преследование: 12 сентября было возбуждено дело о публичных призывах к экстремистской деятельности, после чего шамана объявили в розыск. Через несколько дней мерой пресечения для него была избрана подписка о невыезде.

Принудительная госпитализация

Однако на этом все, к сожалению, не закончилось, и шаман столкнулся с более серьёзными трудностями. Так, по некоторым данным, 8 декабря он возобновил поход на Москву, но вскоре снова был задержан. И все бы закончилось рядовым задержанием, если бы спустя несколько месяцев, в мае 2020 года к нему бы не ворвались в квартиру сотрудники «скорой помощи» при поддержке порядка 20 сотрудников ОМОНа, и не увезли бы шамана в психиатрическую больницу. Это решение считается политически мотивированным, защита Габышева пыталась его оспорить в Европейском суде по правам человека. Шаман был подвергнут угрозе здоровью, ведь его поместили на принудительное медикаментозное лечение без обязательного в этом случае решения суда.

Депутат Госдумы Федот Тумусов

В ситуацию уже успел вмешаться депутат Госдумы от Якутии Федот Тумусов. Он попросил генпрокурора Игоря Краснова организовать проверку компетенции врачей, которые приняли решение о принудительной госпитализации Габышева. Также он отметил, что жители Якутии возмущены происходящим. Адвокаты шамана тоже собираются обжаловать решение: они настаивают на незаконности происходящего, так как решение суда о госпитализации было вынесено спустя месяц после помещения шамана на принудительное лечение.

Защитники Габышева во всем обвиняют политиков, а приказ изолировать шамана, по их мнению, последовал из Кремля. И это несмотря на то, что потенциальной опасности шаман своей персоной не представляет, и никакой реальной угрозы для сложившейся политической системы на данной момент нет. Остаётся только надеяться, что справедливость восторжествует, и удивительный борец за народовластие будет освобождён.