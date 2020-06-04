В Сети обсуждают возможную отставку Дмитрия Рогозина с поста главы «Роскосмоса», он уже сдал свой аккаунт в соцсети корпорации

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4 июня 2020, 13:42 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Многие telegram-каналы пишут, что решение об отставке Дмитрия Рогозина можно считать принятым. И с очень большой вероятностью он покинет свой пост в ближайшие дни. Вчера Рогозин сдал «руководящий» твиттер "Роскосмосу".

И хотя официальное объяснение звучит так: "Принципиально важные публикации пресс-службы мы и так с генеральным директором согласовываем, поэтому нет смысла вести две параллельные страницы", эксперты уверены, без вмешательства Кремля не обошлось. К тому же, попутно пока еще глава корпорации подчистил свой аккаунт, с опозданием поудаляв некоторую часть сомнительных сообщений, что лишь привлекло к проблеме ненужное внимание.

Роскосмос, Дмитрий Рогозин, увольнение, Пользователи Сети гадают, последуют ли за увольнением уголовные дела по поводу растрат, коррупции и преступной халатности, которые привели к разгрому отечественной космонавтики. Да и состоится ли само увольнение, или плавный переход в другую отрасль, которую еще пока не развалили?