Почему в России так много маленьких квартир

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4 июня 2020, 13:19 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Согласно данным Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ), средняя площадь строящихся в России квартир уже несколько лет не достигает даже 50 кв. м. Причиной этого, как считают эксперты, является многолетнее падение доходов россиян.

Согласно информации ЕРЗ, по состоянию на май 2020 года средняя площадь строящихся в России квартир составила 49,9 кв. м. По последним данным Росстата, в 2018 году средний размер квартир в РФ составил около 70 кв. м общей площади. Разница в расчетах возникает из-за того, что Росстат дает статистику по уже введенному в эксплуатацию жилью и учитывает не только многоквартирные дома, дома гостиничного типа, общежития, квартиры в нежилых зданиях, но и построенные населением индивидуальные жилые дома.

Специалисты ЕРЗ пользуются другими методиками и учитывают квартиры, возводимые профессиональными застройщиками:

«Наши расчеты базируются на информации об объектах, в отношении которых в совокупности выданы разрешения на строительство и опубликованы проектные декларации, либо застройщиком предоставлены копии разрешений на строительство и анкеты с описанием потребительских характеристик объектов».

По последним доступным данным, в 2017 году средняя общая площадь построенных квартир в Венгрии составляла 100 кв. м, в Германии - 105, в Норвегии - 129.

«Тренд на малогабаритное жилье, вплоть до «квартир-капсул» в Японии, распространяется по всему миру, но в России действительно на одного человека приходится в 2–3 раза меньше квадратных метров, чем в таких развитых странах, как Германия или США», - рассказал руководитель аналитического центра ИНКОМ-Недвижимость Дмитрий Таганов.

По мнению эксперта:

«При той финансовой ситуации, в которой находится большинство жителей России, увеличивать площадь строящихся квартир в два раза нецелесообразно – их просто не будут покупать».

Управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая считает, что в этой ситуации необходимо проводить экономическую политику, направленную на рост доходов населения; снижать стоимость ипотечного кредитования; упрощать земельный оборот, подключение к коммуникациям; не перекладывать на застройщиков обязанность возведения социальных объектов; способствовать внедрению в строительстве новых технологий, снижающих себестоимость.