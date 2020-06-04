Поправки в Конституцию помогут развивать волонтерское движение

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4 июня 2020, 12:52 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

По мнению Марии Кузнецовой, директора МБУСО «Социально-реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Здоровье», поправки в основной закон страны дадут толчок для развития волонтерства и других молодежных направлений.

Мария Кузнецова подчеркнула, что в настоящее время без участия волонтеров не проходит ни одно масштабное мероприятие. В качестве примера она привела работу волонтеров при переходе на цифровое телевидение, помощь при доставке продуктов в период пандемии.

«Пару лет назад, мне было сложно представить, что термин «молодежная политика» сейчас будет фигурировать в Основном законе страны, — говорит Мария Кузнецова. — Радует, что сейчас эта сфера развивается, как и добровольческое движение. Важно то, что в поправках к Конституции идет речь о поддержке волонтерства и других молодежных направлений. Я считаю, что каждому гражданину, кто неравнодушен к будущему нашей страны, следует прийти и проголосовать за поправки в Конституцию».