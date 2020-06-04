Чтобы не писала бульварная пресса, «прослушку на телефоне определить невозможно», считает бывший зампредседателя КГБ

Аргументы Недели → Общество 13+

4 июня 2020, 12:43 [ «Аргументы Недели» ]

В таблоидах и различных пабликах в Сети часто появляются экспертные мнения о том, как понять, что твой телефон находится на прослушке.

Пишут, что на это может указывать самопроизвольное включение и выключение телефона, сильный нагрев и быстрый разряд батареи, странные щелчки и запаздывание речи в разговоре, но все это ерунда, считает бывший заместитель председателя КГБ генерал-майор Николай Шам. Он уверен, что прослушку вычислить невозможно.

«Современная техника такая, что эти попытки вычислить прослушку ерунда просто. Современная техника позволяет что угодно делать — купить аппаратуру, поставить, контролировать. Современный уровень техники очень высокий», - сообщил он в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Шам добавил, что подобные вопросы находятся в ведомстве в компетенции государственных ведомств. Однако он не исключил, что подобными методами могут воспользоваться и злоумышленники.