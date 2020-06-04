Южноуральцам предоставят отсрочку платежей по налогам и кредитам

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4 июня 2020, 12:04 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Депутат Анатолий Литовченко прокомментировал новый закон. Фото предоставлено пресс-службой

Жителям Челябинской области будет предоставлена отсрочка платежей по различным видам задолженностей на год.

Правительство поддержало законопроект «Единой России» об отсрочке платежей по задолженностям для бизнеса и пенсионеров.

Индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего бизнеса, работающим в наиболее пострадавших отраслях, предлагается предоставлять без обращения в суд однократную рассрочку по взысканию задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, кредитным договорам в пределах 15 миллионов рублей. Срок рассрочки - до года.

Принятие закона прокомментировал депутат Госдумы РФ Анатолий Литовченко: «Если пенсионер живет на одну пенсию, размер которой меньше двух МРОТ, он сможет написать судебным приставам заявление и получать рассрочку в пределах миллиона рублей на срок до двух лет по взысканию задолженности по кредитам».

До 1 октября вводится мораторий на изъятие движимого имущества, находящегося по месту жительства должника. Защитный запрет предлагается распространить как на граждан, так и на индивидуальных предпринимателей.

При этом смягчающая норма не будет распространяться на должников, которые уклонялись от уплаты налогов и сборов или скрывали имущество. Как подчеркивают разработчики, законопроект учтет интересы кредиторов, требования которых связаны с уплатой алиментов, возмещением вреда и другими социальными обязательствами.