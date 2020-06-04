В Иркутске фельдшер рассказала о переполненных больницах и нехватке персонала. Теперь ей грозит увольнение за дискредитацию

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4 июня 2020, 11:49 [ «Аргументы Недели» ]

Фельдшер иркутской «скорой помощи» Валентина Монхороева откровенно говорила с подписчиками в сториз Instagram. Она пожаловалась на переполненные больницы и рассказала, что уже 3 часа пытается госпитализировать больного с подозрением на коронавирус, но её бригаде везде отказывают. По словам фельдшера, в подобной ситуации оказались и другие «неотложки».

После публикации на станции СМП собралась врачебная комиссия, Валентина думала, что на повестке будет стоять вопрос об организации приема пациентов, однако руководство отчитало девушку, обвинив в «нарушении субординации» и «дискредитации деятельности СМП и медицины в целом».

Валентина не намерена отказываться от своих слов — она считает, что не нарушала законодательство, а выражала свою гражданскую позицию, пытаясь проинформировать людей о текущем состоянии здравоохранения. Теперь ее могут уволить по статье, сообщает канал "Redovka".