Наш ответ Илону Маску - на заводе «Роскосмоса» начнут производить лифты с голосом Юрия Гагарина

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4 июня 2020, 11:40 [ «Аргументы Недели» ]

Не знаем, сколько Дмитрий Рогозин думал, чем же ответить Илону Маску, на триумфальный запуск его Crew Dragon, но , наконец-то, новость из "Роскосмоса" пришла. На одном из его заводов начнут производить лифты с голосом Юрия Гагарина.

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Перед началом движения из динамиков будет звучать «Поехали!», сообщает производитель — Усть-Катавский вагоностроительный завод, который входит в Объединенную ракетно-космическую корпорацию. Во время движения в лифте будет играть музыка. Он также оснащен зеркалом, поручнем, многоцветным дисплеем c возможностью трансляции текстовой и слайдовой информации и речевым информатором.

Жаль только, что в космос он не летает, но видимо это все, на что способна отрасль под управлением Рогозина.