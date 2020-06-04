Депутат МГД Картавцева: Создание вакцины ускорит формирование коллективного иммунитета к COVID-19

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4 июня 2020, 10:40 [ «Аргументы Недели» ]

Тестирования вакцины от COVID-19 в России, фото соцсети

Глава комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева заявила, что начало тестирования вакцины от COVID-19 в России может поспособствовать получению лекарства раньше других стран. Об этом она заявила в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва».

«В России начали проверять действенность вакцины от коронавируса на добровольцах. Я считаю, что это важный шаг, который позволит именно нам, России, получить вакцину раньше, чем другим странам. Вы знаете, что за создание вакцины борется научное сообщество всего мира, но мы должны быть впереди всех», - сказала Лариса Картавцева.

Она напомнила, что Всемирная организация здравоохранения уже зарегистрировала 124 потенциальных препарата для вакцинации от коронавируса, 10 из которых уже проходят клинические испытания. «Отрадно, что восемь препаратов из 124 предложила Россия», - отметила депутат.

Лариса Картавцева добавила, что вакцина для медиков может поступить в больницы уже в сентябре.

«Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял о том, что вакцина для медиков, которые работают с коронавирусными больными, может поступить в больницы в августе-сентябре. Хотя многие вирусологи и специалисты считают, что на создание вакцины нужно не менее года. Поиском эффективного и безопасного препарата сейчас заняты 16 научных учреждений в России, где испытывают почти полсотни прототипов вакцин. Например, в московском исследовательском центре имени Гамалеи (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Гамалеи - прим. Агентства «Москва») несколько сотрудников уже протестировали вакцину на себе и зафиксировали появление антител. Они говорят о том, что все клинические исследования завершат к концу июля. Прежде чем проверить новую вакцину на людях исследования провели на обезьянах и хомяках, оно также было успешным. Сейчас начинают тестировать вакцины, подключилось министерство обороны», - пояснила Лариса Картавцева.

По ее словам, подготовку начнут уже сегодня.

«Для тестирования отобрали 50 добровольцев-военнослужащих, все контрактники. Им от 25 до 50 лет, есть и несколько женщин. Самым главным условием отбора стало отсутствие хронических заболеваний у военнослужащих, в том числе онкологических, гематологических, которые могут существенно повлиять на результаты, на трактовку клинических исследований», - сказала парламентарий.

Она объяснила, что для чистоты эксперимента добровольцев и медперсонал сначала изолируют на две недели, чтобы они не смогли занести коронавирусную инфекцию извне.

«И только после всех тестов начнется испытание препарата, в который встроен ген коронавируса, призванный стимулировать ответ иммунной системы, выработку антител. Так же действует любая вакцина. По этому же принципу в НИИ Минобороны испытывали вакцины от лихорадки Эбола, гриппа, ближневосточного респираторного синдрома. То есть принцип абсолютно одинаковый», - уточнила Лариса Картавцева.

Кроме того, она напомнила, что также новосибирский центр «Вектор» начнет испытания на добровольцах в течение двух недель. «Специалисты разработали препарат, который можно будет закапывать в нос. Это очень удобно. Его уже испытали на низших приматах, животные хорошо перенесли внедрение, побочных эффектов не было. Первые клинические исследования на людях в «Векторе» начнутся в конце июня - начале июля. Проводить их будут на добровольцах обоего пола в возрасте от 18 до 60 лет. При этом люди, уже переболевшие COVID-19, добровольцами стать не смогут», - подчеркнула депутат.

По словам Ларисы Картавцевой, создание вакцины необходимо для создания коллективного иммунитета.

«Сегодня всех волнует, является ли вакцина безопасной, как хорошо она переносится и насколько она является иммуногенной, то есть насколько организм сможет выработать защитный уровень антител на введение вакцины. Сейчас внимание исследователей направлено именно на это. Почему вакцина так важна? Она поможет ускорить формирование коллективного иммунитета к коронавирусу. Тогда единичные случаи не будут страшны. Когда переболело, либо было привито достаточное количество людей, тогда распространение инфекций приостанавливается», - сказала она.

Лариса Картавцева также объяснила, какой показатель группового иммунитета необходим для борьбы с распространением коронавируса.

«Для каждого вируса показатель группового иммунитета свой. Например, чтобы полностью искоренить случаи заболевания корью в одной стране, более 95% населения нужно двукратно вакцинировать. Чтобы снизить уровень смертности от болезни, охват двумя дозами вакцины должен превышать 90% населения на национальном уровне и 80% в каждом районе страны. То есть если 95% людей в стране переболели корью или были вакцинированы против нее, то оставшиеся 5% населения фактически оказываются защищены и практически не подвержены риску заражения.

По оценкам Роспотребнадзора, для коронавируса предварительно коллективный иммунитет оценивается в 60-70%. Но в то же время COVID-19 пока недостаточно изучен, так что утверждать это наверняка нельзя», - подчеркнула парламентарий.

Она добавила, что до появления вакцины необходимо соблюдать противоэпидемические правила.

«Нам нужно дождаться появления вакцины, после чего уже можно будет планировать полный выход из всех ограничений. Но до тех пор нам необходимо неукоснительно соблюдать все противоэпидемические правила поведения - держать социальную дистанцию, ограничить контакты с другими людьми, соблюдать масочно-перчаточный режим. Только так мы сможем избежать новых вспышек эпидемии», - заключила Лариса Картавцева.