Наталья Сергунина: Более трех тысяч компаний обратились за субсидиями

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4 июня 2020, 10:35 [ «Аргументы Недели» ]

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, фото соцсети

Порядка 25 тыс. обращений на предоставление субсидий для московских компаний обработали специалисты за апрель и май 2020 года. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Фронт-офис, созданный для помощи предпринимателям в получении финансовой поддержки от города, подвел итоги первых двух месяцев работы», - говорится в сообщении.

Отмечается, что он был запущен столичным департаментом предпринимательства и инновационного развития.

«За два месяца специалисты обработали 25 тыс. обращений. Сейчас готовят документы или уже подали их больше 3 тыс. компаний», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

По ее словам, только за прошлую неделю было одобрено 47 заявок по различным субсидиям общим объемом свыше 64 млн руб. «А всего за апрель и май отраслевые комиссии вынесли решение о выделении субсидий и грантов для малого и среднего бизнеса на общую сумму около 288 млн руб.», - уточняется в материале.